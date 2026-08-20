Авторынок Украины вырос в июле: какие марки покупали чаще всего

В июле 2026 года украинский авторынок установил 5496 первых регистраций новых легковых автомобилей. Это на 2,9% превышает показатель июня, но на 15% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИДА).

Только импортируемые машины заняли 97,2% от общего объема регистраций, тогда как на авто, собранные или переоборудованные в Украине, пришлось лишь 2,8%.

Аномальный рост бренда Toyota

Июльский плюс рынка оказался крайне узким и снабжался лишь одним брендом. Марка Toyota добавила 331 регистрацию, достигнув отметки в 958 авто, тогда как все остальные бренды совокупно потеряли 175 машин.

Первая пятерка марок, в которую также вошли Skoda, Volkswagen, Renault и BMW, контролирует почти половину украинского рынка.

Гибриды занимают треть рынка

Сегмент гибридов показал рекордные темпы роста и уже занимает треть рынка — 32,8% с 1805 регистрациями.

Гибриды стремительно приближаются к бензиновым автомобилям, доля которых составляет 38,5%.

Электромобили фактически остановились в развитии: в июле зарегистрировали 421 авто, а их доля упала до 7,7% против 24,8% в прошлом году, что объясняется завершением налоговых льгот.

Модельный рейтинг

Лидерство среди моделей завоевал кроссовер Toyota RAV4, поднявшийся с девятого места сразу на первый с результатом 358 авто. В топ-3 также вошли Skoda Kodiaq и Renault Duster.

Эксперты отмечают высокую зависимость многих брендов от одной флагманской модели, например в случае с Hyundai Tucson или Mazda CX-5.

Toyota RAV4 - 358 : 6,5% рынка; к июню +243 авто, или +211,3%. Skoda Kodiaq - 252 : 4,6%; +80 или +46,5%. Renault Duster - 233 : 4,2%; −27, либо −10,4%. Hyundai Tucson - 225 : 4,1%; +22, или +10,8%. Volkswagen Touareg - 211 : 3,8%; +41, или +24,1%. Toyota Land Cruiser Prado - 188 : 3,4%; −13, либо −6,5%. Toyota Yaris Cross - 185 : 3,4%; +91, или +96,8%. Mazda CX-5 - 157 : 2,9%; без изменения в количестве. Suzuki S-Cross - 112 : 2,0%; +33 или +41,8%. BYD Sea Lion 06 - 94 : 1,7%; −12, либо −11,3%.

Напомним, в первом полугодии автопарк Украины пополнили 30 тысяч автомобилей с дизельными двигателями. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025г.