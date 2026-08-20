Авторинок України зріс у липні: які марки купували найчастіше

У липні 2026 року український авторинок встановив 5 496 перших реєстрацій нових легкових автомобілів. Це на 2,9% перевищує показник червня, але на 15% менше за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Тільки імпортовані машини зайняли 97,2% загального обсягу реєстрацій, тоді як на авто, зібрані або переобладнані в Україні, припало лише 2,8%.

Аномальне зростання бренду Toyota

Липневий плюс ринку виявився вкрай вузьким і забезпечувався лише одним брендом. Марка Toyota додала 331 реєстрацію, сягнувши позначки у 958 авто, тоді як усі інші бренди сукупно втратили 175 машин.

Перша п'ятірка марок, куди також увійшли Skoda, Volkswagen, Renault та BMW, контролює майже половину українського ринку.

Гібриди займають третину ринку

Сегмент гібридів показав рекордні темпи зростання і вже займає третину ринку — 32,8% із 1 805 реєстраціями.

Гібриди стрімко наближаються до бензинових автомобілів, частка яких становить 38,5%.

Натомість електромобілі фактично зупинилися у розвитку: у липні зареєстрували 421 авто, а їхня частка впала до 7,7% проти 24,8% торік, що пояснюється завершенням податкових пільг.

Модельний рейтинг

Лідерство серед моделей здобув кросовер Toyota RAV4, який піднявся з дев'ятого місця одразу на перше із результатом 358 авто. До топ-3 також увійшли Skoda Kodiaq та Renault Duster.

Експерти зазначають високу залежність багатьох брендів від однієї флагманської моделі, як-от у випадку з Hyundai Tucson чи Mazda CX-5.

Toyota RAV4 — 358: 6,5% ринку; до червня +243 авто, або +211,3%. Skoda Kodiaq — 252: 4,6%; +80, або +46,5%. Renault Duster — 233: 4,2%; −27, або −10,4%. Hyundai Tucson — 225: 4,1%; +22, або +10,8%. Volkswagen Touareg — 211: 3,8%; +41, або +24,1%. Toyota Land Cruiser Prado — 188: 3,4%; −13, або −6,5%. Toyota Yaris Cross — 185: 3,4%; +91, або +96,8%. Mazda CX-5 — 157: 2,9%; без зміни в кількості. Suzuki S-Cross — 112: 2,0%; +33, або +41,8%. BYD Sea Lion 06 — 94: 1,7%; −12, або −11,3%.

Нагадаємо, у першому півріччі автопарк України поповнили 30 тис. автомобілів із дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.