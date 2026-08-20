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Авторинок України зріс у липні: які марки купували найчастіше

Toyota RAV4
Японський кросовер піднявся з дев'ятого на перше місце / Depositphotos

У липні 2026 року український авторинок встановив 5 496 перших реєстрацій нових легкових автомобілів. Це на 2,9% перевищує показник червня, але на 15% менше за аналогічний період минулого року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Тільки імпортовані машини зайняли 97,2% загального обсягу реєстрацій, тоді як на авто, зібрані або переобладнані в Україні, припало лише 2,8%.

Аномальне зростання бренду Toyota

Липневий плюс ринку виявився вкрай вузьким і забезпечувався лише одним брендом. Марка Toyota додала 331 реєстрацію, сягнувши позначки у 958 авто, тоді як усі інші бренди сукупно втратили 175 машин.

Перша п'ятірка марок, куди також увійшли Skoda, Volkswagen, Renault та BMW, контролює майже половину українського ринку.

Фото 2 — Авторинок України зріс у липні: які марки купували найчастіше

Гібриди займають третину ринку

Сегмент гібридів показав рекордні темпи зростання і вже займає третину ринку — 32,8% із 1 805 реєстраціями.

Гібриди стрімко наближаються до бензинових автомобілів, частка яких становить 38,5%.

Натомість електромобілі фактично зупинилися у розвитку: у липні зареєстрували 421 авто, а їхня частка впала до 7,7% проти 24,8% торік, що пояснюється завершенням податкових пільг.

Фото 3 — Авторинок України зріс у липні: які марки купували найчастіше

Модельний рейтинг 

Лідерство серед моделей здобув кросовер Toyota RAV4, який піднявся з дев'ятого місця одразу на перше із результатом 358 авто. До топ-3 також увійшли Skoda Kodiaq та Renault Duster.

Експерти зазначають високу залежність багатьох брендів від однієї флагманської моделі, як-от у випадку з Hyundai Tucson чи Mazda CX-5.

  1. Toyota RAV4 — 358: 6,5% ринку; до червня +243 авто, або +211,3%.
  2. Skoda Kodiaq — 252: 4,6%; +80, або +46,5%.
  3. Renault Duster — 233: 4,2%; −27, або −10,4%.
  4. Hyundai Tucson — 225: 4,1%; +22, або +10,8%.
  5. Volkswagen Touareg — 211: 3,8%; +41, або +24,1%.
  6. Toyota Land Cruiser Prado — 188: 3,4%; −13, або −6,5%.
  7. Toyota Yaris Cross — 185: 3,4%; +91, або +96,8%.
  8. Mazda CX-5 — 157: 2,9%; без зміни в кількості.
  9. Suzuki S-Cross — 112: 2,0%; +33, або +41,8%.
  10. BYD Sea Lion 06 — 94: 1,7%; −12, або −11,3%.

Нагадаємо, у першому півріччі автопарк України поповнили 30 тис. автомобілів із дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Автор:
Тетяна Бесараб

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