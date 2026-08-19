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Попит на авто з Китаю обвалився вдвічі: які моделі обирають українці
Впродовж липня українці придбали 1026 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 50% менше, у порівнянні з липнем 2025 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Із цієї кількості нових авто придбали 767 од. Це на 55% менше, ніж торік. Ще 259 автомобілів були вживаними, їхні продажі скоротилися на 29%.
Аналітики зазначають, що більшість легковиків з КНР були електромобілі – 51%.
Найпопулярніші моделі
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Sea Lion 06 - 94 од.;
- BYD Leopard 3 - 40 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 39 од.;
- Jetour X50 - 37 од.;
- Zeekr 001 - 36 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- BYD Song L - 21 од.;
- Polestar 2 - 20 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 19 од.;
- Zeekr 7X - 17 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 16 од.
Нагадаємо, впродовж першого півріччя 2026 року українці придбали 5891 од. легковиків, ввезених з Китаю. Це на 19% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.