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Попит на авто з Китаю обвалився вдвічі: які моделі обирають українці

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06

Впродовж липня українці придбали 1026 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 50% менше, у порівнянні з липнем 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Із цієї кількості нових авто придбали 767 од. Це на 55% менше, ніж торік. Ще 259 автомобілів були вживаними, їхні продажі скоротилися на 29%.

Аналітики зазначають, що більшість легковиків з КНР були електромобілі – 51%.

Найпопулярніші моделі 

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Sea Lion 06 - 94 од.; 
  2. BYD Leopard 3 - 40 од.;
  3. Volkswagen ID.UNYX - 39 од.; 
  4. Jetour X50 - 37 од.;
  5. Zeekr 001 - 36 од.

 Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. BYD Song L - 21 од.;
  2. Polestar 2 - 20 од.; 
  3. BYD Sea Lion 06 - 19 од.;
  4. Zeekr  7X - 17 од.; 
  5. Volkswagen ID.UNYX - 16 од.

Нагадаємо, впродовж першого півріччя 2026 року українці придбали 5891 од. легковиків, ввезених з Китаю. Це на 19% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Автор:
Світлана Манько

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