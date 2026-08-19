Попит на авто з Китаю обвалився вдвічі: які моделі обирають українці

Впродовж липня українці придбали 1026 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 50% менше, у порівнянні з липнем 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Із цієї кількості нових авто придбали 767 од. Це на 55% менше, ніж торік. Ще 259 автомобілів були вживаними, їхні продажі скоротилися на 29%.

Аналітики зазначають, що більшість легковиків з КНР були електромобілі – 51%.

Найпопулярніші моделі

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Sea Lion 06 - 94 од.; BYD Leopard 3 - 40 од.; Volkswagen ID.UNYX - 39 од.; J etour X50 - 37 од.; Zeekr 001 - 36 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

BYD Song L - 21 од.; P olestar 2 - 20 од.; BYD Sea Lion 06 - 19 од.; Zeekr 7X - 17 од.; Volkswagen ID.UNYX - 16 од.

Нагадаємо, впродовж першого півріччя 2026 року українці придбали 5891 од. легковиків, ввезених з Китаю. Це на 19% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.