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Спрос на авто из Китая рухнул вдвое: какие модели выбирают украинцы
В течение июля украинцы приобрели 1026 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 50% меньше по сравнению с июлем 2025 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Из этого количества новых авто приобрели 767 ед. Это на 55% меньше, чем в прошлом. Еще 259 автомобилей были подержанными, их продажи сократились на 29%.
Аналитики отмечают, что большинство легковушек из КНР были электромобили – 51%.
Самые популярные модели
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Sea Lion 06 – 94 ед.;
- BYD Leopard 3 - 40 ед;
- Volkswagen ID.UNYX – 39 ед.;
- J etour X50 – 37 ед.;
- Zeekr 001 – 36 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- BYD Song L – 21 ед.;
- P olestar 2 – 20 ед.;
- BYD Sea Lion 06 - 19 ед;
- Zeekr 7X – 17 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX - 16 ед.
Напомним, в течение первого полугодия 2026 украинцы приобрели 5891 ед. легковушек, ввозимых из Китая. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2025г.