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Спрос на авто из Китая рухнул вдвое: какие модели выбирают украинцы

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06

В течение июля украинцы приобрели 1026 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 50% меньше по сравнению с июлем 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Из этого количества новых авто приобрели 767 ед. Это на 55% меньше, чем в прошлом. Еще 259 автомобилей были подержанными, их продажи сократились на 29%.

Аналитики отмечают, что большинство легковушек из КНР были электромобили – 51%.

Самые популярные модели

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Sea Lion 06 – 94 ед.;
  2. BYD Leopard 3 - 40 ед;
  3. Volkswagen ID.UNYX – 39 ед.;
  4. J etour X50 – 37 ед.;
  5. Zeekr 001 – 36 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

  1. BYD Song L – 21 ед.;
  2. P olestar 2 – 20 ед.;
  3. BYD Sea Lion 06 - 19 ед;
  4. Zeekr 7X – 17 ед.;
  5. Volkswagen ID.UNYX - 16 ед.

Напомним, в течение первого полугодия 2026 украинцы приобрели 5891 ед. легковушек, ввозимых из Китая. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2025г.

Автор:
Светлана Манько

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