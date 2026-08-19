Спрос на авто из Китая рухнул вдвое: какие модели выбирают украинцы

В течение июля украинцы приобрели 1026 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 50% меньше по сравнению с июлем 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Из этого количества новых авто приобрели 767 ед. Это на 55% меньше, чем в прошлом. Еще 259 автомобилей были подержанными, их продажи сократились на 29%.

Аналитики отмечают, что большинство легковушек из КНР были электромобили – 51%.

Самые популярные модели

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Sea Lion 06 – 94 ед.; BYD Leopard 3 - 40 ед; Volkswagen ID.UNYX – 39 ед.; J etour X50 – 37 ед.; Zeekr 001 – 36 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

BYD Song L – 21 ед.; P olestar 2 – 20 ед.; BYD Sea Lion 06 - 19 ед; Zeekr 7X – 17 ед.; Volkswagen ID.UNYX - 16 ед.

Напомним, в течение первого полугодия 2026 украинцы приобрели 5891 ед. легковушек, ввозимых из Китая. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2025г.