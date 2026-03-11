Запланована подія 2

Азербайджан готов увеличить добычу газа для экспорта в ЕС

Азербайджан готов увеличить добычу газа / Shutterstock

Азербайджан готов увеличить добычу природного газа как минимум на 10 млрд кубометров и нарастить поставки в европейские страны.

Как информирует Delo.ua, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного брифинга в Баку с президентом Европейского совета Антониу Коштой, пишет "Укринформ".

По словам Алиева, Европейский Союз остается основным торговым партнером Азербайджана. В январе этого года на торговлю с ЕС пришлось около 50% внешнего товарооборота страны.

Президент напомнил, что после подписания в 2022 году соглашения о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейской комиссией Баку значительно увеличило поставки газа в Европу. В настоящее время азербайджанский газ получают десять государств-членов ЕС, а всего поставки осуществляются в 16 стран.

"Это действительно демонстрирует, что для нас Европейский Союз является торговым партнером номер один", - сказал Алиев.

Он сообщил, что в текущем году страна планирует начать добычу на новом газовом месторождении. По его словам, если реализация проектов будет происходить по графику, то через два-три года объем добычи газа в Азербайджане вырастет, по меньшей мере, на 10 млрд кубометров.

Отдельно президент отметил развитие возобновляемой энергетики. Азербайджан активно инвестирует в ветровые, солнечные и гидроэлектростанции и планирует в течение пяти-шести лет создать 6–8 ГВт мощностей возобновляемого поколения, часть которых могут экспортировать.

По словам Алиева, Азербайджан уже работает с европейскими партнерами по развитию энергетической инфраструктуры, в частности над линиями электропередач и подводными кабелями.

Президент также заявил, что после достижения мирного соглашения с Арменией Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в эту страну через свою территорию и начал поставлять в него некоторые нефтепродукты. По его словам, это свидетельствует о политической готовности к долгосрочному миру.

Влияние военных атак США и Израиля на Иран может вновь открыть дебаты в Европейском Союзе по поводу запрета импорта российского природного газа.

Автор:
Татьяна Гойденко