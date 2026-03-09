ЕС уверяет в стабильности энергорынка, несмотря на войну на Ближнем Востоке

Европейский Союз хорошо диверсифицированы поставки газа и нефти, поэтому война на Ближнем Востоке пока не влияет на энергетическую стабильность ЕС.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует "Радио Свобода" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен.

Как ЕС обеспечивает энергетическую безопасность

Еврокомиссия сообщает, что война на Ближнем Востоке пока оказывает ограниченное влияние на энергетические рынки ЕС, несмотря на значительную зависимость от импорта. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен, Европа имеет хорошо диверсифицированные поставки газа и нефти, сочетая трубопроводный и сжиженный газ от разных поставщиков, и не импортирует энергоресурсы из Ирана. Крупнейшими поставщиками газа для ЕС остаются Норвегия через трубопроводы и США через LNG-терминалы.

Итконен также отметила, что самые низкие цены на электроэнергию наблюдаются в странах с большой долей возобновляемой энергии, включая Финляндию, Швецию и Испанию. Она добавила, что в настоящее время Европе не грозит дефицит нефти, поскольку у всех государств-членов есть 90-дневные аварийные запасы и обязаны сообщать комиссию об их использовании, чего пока не делал ни один участник.

В то же время Еврокомиссия внимательно следит за ростом цен на энергоресурсы и располагает инструментами для кризисных ситуаций, однако в настоящее время применение этих мер не требуется.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.

Он включает в себя поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии ЕС REPowerEU.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Совет Европейского Союза 26 января утвердила полный запрет на поставки российского сжиженного газа в ЕС.