Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Наличный курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Венгрия призывает ЕС немедленно отменить запрет на импорт нефти и газа из России

Петер Сиярто
Петер Сиярто. Фото: x.com/FM_Szijjarto

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Европейский Союз немедленно упразднить запрет на импорт российской нефти и газа.

Как пишет Delo.ua, об этом Сиярто написал в Х.

"В условиях эскалации войны на Ближнем Востоке и закрытии Ормузского пролива под угрозой находится значительная часть мировых поставок энергоносителей. Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил импорт российских энергоносителей. Теперь конфликт на Ближнем Востоке также сокращает мировые поставки. - Когда предложение сокращается - цены увеличиваются".

Он уверен, что ЕС должен немедленно отменить запрет на импорт российской нефти и газа.

"Если Брюссель сохранит санкции, это нанесет серьезный ущерб европейскому народу и европейской экономике", - отмечает Сиярто.

При этом на прошлой неделе Сийярто летал в Москву, чтобы договориться о поставках российской нефти и газа по прежней цене.

Ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что влияние военных атак США и Израиля на Иран может вновь открыть дебаты в Европейском Союзе.   запрета импорта российского природного газа .

"ЕС очень четко дал понять, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней также были сложными. Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, я считаю, что дискуссия возобновится", - сказал он на конференции в Осло.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.

Он включает в себя поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии ЕС REPowerEU.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Совет Европейского Союза 26 января   утвердила полный запрет   на поставки российского сжиженного газа в ЕС.

Автор:
Светлана Манько