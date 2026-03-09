Венгрия призывает ЕС немедленно отменить запрет на импорт нефти и газа из России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Европейский Союз немедленно упразднить запрет на импорт российской нефти и газа.

Как пишет Delo.ua, об этом Сиярто написал в Х.

"В условиях эскалации войны на Ближнем Востоке и закрытии Ормузского пролива под угрозой находится значительная часть мировых поставок энергоносителей. Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил импорт российских энергоносителей. Теперь конфликт на Ближнем Востоке также сокращает мировые поставки. - Когда предложение сокращается - цены увеличиваются".

Он уверен, что ЕС должен немедленно отменить запрет на импорт российской нефти и газа.

"Если Брюссель сохранит санкции, это нанесет серьезный ущерб европейскому народу и европейской экономике", - отмечает Сиярто.

При этом на прошлой неделе Сийярто летал в Москву, чтобы договориться о поставках российской нефти и газа по прежней цене.

Ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что влияние военных атак США и Израиля на Иран может вновь открыть дебаты в Европейском Союзе. запрета импорта российского природного газа .

"ЕС очень четко дал понять, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней также были сложными. Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, я считаю, что дискуссия возобновится", - сказал он на конференции в Осло.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.

Он включает в себя поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии ЕС REPowerEU.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Совет Европейского Союза 26 января утвердила полный запрет на поставки российского сжиженного газа в ЕС.