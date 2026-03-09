Угорщина закликає ЄС негайно скасувати заборону на імпорт нафти і газу з Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Європейський Союз негайно скасувати заборону на імпорт російської нафти і газу.

Як пише Delo.ua, про це Сіярто написав у Х.

"В умовах ескалації війни на Близькому Сході та закриття Ормузької протоки під загрозою перебуває значна частина світових поставок енергоносіїв. Європа особливо вразлива, оскільки ЄС вже заборонив імпорт російських енергоносіїв. Тепер конфлікт на Близькому Сході також скорочує світові поставки. Коли пропозиція скорочується - ціни збільшуються", - наголосив Сіярто.

Він переконаний, що ЄС має негайно скасувати заборону на імпорт російської нафти та газу.

"Якщо Брюссель збереже санкції, це завдасть серйозних збитків європейському народу та європейській економіці", - зауважує Сіярто.

При цьому минулого тижня Сійярто літав у Москву, щоб домовитися про постачання російської нафти та газу за колишньою ціною.

Раніше міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд заявив, що плив ввійськових атак США та Ізраїлю на Іран може знову відкрити дебати в Європейському Союзі щодо заборони імпорту російського природного газу.

"ЄС дуже чітко дав зрозуміти, що хоче звільнитися від російської нафти та газу, але події останніх трьох-чотирьох днів також були складними. З огляду на геополітичну ситуацію, яку ми спостерігаємо зараз, я вважаю, що дискусія відновиться", - сказав він на конференції в Осло.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.

Він включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії ЄС REPowerEU.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Рада Європейського Союзу 26 січня затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС.