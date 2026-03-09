Запланована подія 2

ЄС запевняє у стабільності енергоринку попри війну на Близькому Сході

трубопровід
Війна в Ірані: як ЄС забезпечує енергетичну безпеку / Shutterstock

Європейський Союз має добре диверсифіковані поставки газу та нафти, тому війна на Близькому Сході поки не впливає на енергетичну стабільність ЄС. 

Як пише Delo.ua,  по це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен.

Як ЄС забезпечує енергетичну безпеку

Єврокомісія повідомляє, що війна на Близькому Сході поки має обмежений вплив на енергетичні ринки ЄС, незважаючи на значну залежність від імпорту. За словами речниці Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен, Європа має добре диверсифіковані поставки газу та нафти, поєднуючи трубопровідний та скраплений газ від різних постачальників, і не імпортує енергоресурси з Ірану. Найбільшими постачальниками газу для ЄС залишаються Норвегія через трубопроводи та США через LNG-термінали.

Ітконен також зазначила, що найнижчі ціни на електроенергію спостерігаються у країнах із великою часткою відновлюваної енергії, зокрема у Фінляндії, Швеції та Іспанії. Вона додала, що наразі Європі не загрожує дефіцит нафти, оскільки всі держави-члени мають 90-денні аварійні запаси та зобов’язані повідомляти комісію про їх використання, чого поки що не робив жоден учасник.

Водночас Єврокомісія уважно стежить за зростанням цін на енергоресурси і має у своєму розпорядженні інструменти для кризових ситуацій, проте наразі застосування цих заходів не потребується.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.

Він включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії ЄС REPowerEU. 

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Рада Європейського Союзу 26 січня затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС.

Автор:
Ольга Опенько