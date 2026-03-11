Азербайджан готовий збільшити видобуток газу для експорту до ЄС

Азербайджан готовий збільшити видобуток природного газу щонайменше на 10 млрд кубометрів і наростити постачання до європейських країн.

Як інформує Delo.ua, про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільного брифінгу в Баку з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, пише "Укрінформ".

За словами Алієва, Європейський Союз залишається головним торговельним партнером Азербайджану. У січні цього року на торгівлю з ЄС припало близько 50% зовнішнього товарообігу країни.

Президент нагадав, що після підписання у 2022 році угоди про стратегічне партнерство в енергетичній сфері між Азербайджаном та Європейською комісією Баку значно збільшив постачання газу до Європи. Наразі азербайджанський газ отримують десять держав-членів ЄС, а загалом поставки здійснюються до 16 країн.

"Це дійсно демонструє, що для нас Європейський Союз є торговельним партнером номер один", — сказав Алієв.

Він повідомив, що цього року країна планує почати видобуток на новому газовому родовищі. За його словами, якщо реалізація проєктів відбуватиметься за графіком, то через два-три роки обсяг видобутку газу в Азербайджані зросте щонайменше на 10 млрд кубометрів.

Окремо президент наголосив на розвитку відновлюваної енергетики. Азербайджан активно інвестує у вітрові, сонячні та гідроелектростанції і планує протягом п’яти-шести років створити 6–8 ГВт потужностей відновлюваної генерації, частину яких можуть експортувати.

За словами Алієва, Азербайджан уже працює з європейськими партнерами над розвитком енергетичної інфраструктури, зокрема над лініями електропередач та підводними кабелями.

Президент також заявив, що після досягнення мирної угоди з Вірменією Азербайджан зняв обмеження на транзит вантажів до цієї країни через свою територію та почав постачати до неї деякі нафтопродукти. За його словами, це свідчить про політичну готовність до довгострокового миру.

Додамо, вплив військових атак США та Ізраїлю на Іран може знову відкрити дебати в Європейському Союзі щодо заборони імпорту російського природного газу.