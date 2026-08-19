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Ажиотаж под конец лета: сколько пассажиров перевезла "Укрзализныця" за 10 дней августа

УЗ
Укрзализныця запускает новые детские вагоны

С 10 по 19 августа "Укрзализныця" перевезла 35 тысяч детей в составе более 1160 организованных групп. Среди них — юные спортсмены, которые направлялись в летние лагеря, дети на лечении в Охматдете, а также малыши погибших железнодорожников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

В общей сложности за этот 10-дневный период услугами железной дороги воспользовались 892 610 пассажиров.

В компании отмечают, что готовятся к пиковому пассажиропотоку в конце августа, когда украинцы будут массово возвращаться с отдыха и каникул.

Для обеспечения спроса перевозчик уже наращивает емкость на самых популярных маршрутах:

  • Увеличение схем поездов: в состав №23/24 Киев-Хелм добавляют дополнительные вагоны, что позволит удвоить количество мест.
  • Мониторинг спроса: железнодорожники отслеживают динамику продаж по другим направлениям и будут добавлять вагоны при наличии резерва.
Фото 2 — Ажиотаж под конец лета: сколько пассажиров перевезла "Укрзализныця" за 10 дней августа
Фото 3 — Ажиотаж под конец лета: сколько пассажиров перевезла "Укрзализныця" за 10 дней августа

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця"заказала еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства. Соответствующий договор на поставку уже подписан, а изготовить и передать новые вагоны в течение 2027-2028 годов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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