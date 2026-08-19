Ажіотаж під кінець літа: скільки пасажирів перевезла "Укрзалізниця" за 10 днів серпня

З 10 по 19 серпня “Укрзалізниця” перевезла 35 тисяч дітей у складі понад 1 160 організованих груп. Серед них — юні спортсмени, які прямували до літніх таборів, діти на лікуванні в “Охматдиті”, а також малеча загиблих залізничників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Загалом за цей 10-денний період послугами залізниці скористалися 892 610 пасажирів.

У компанії зазначають, що готуються до пікового пасажиропотоку наприкінці серпня, коли українці масово повертатимуться з відпочинку та канікул.

Для забезпечення попиту перевізник вже нарощує місткість на найпопулярніших маршрутах:

Збільшення схем поїздів: до складу №23/24 Київ — Хелм додають додаткові вагони, що дозволить подвоїти кількість місць.

до складу №23/24 Київ — Хелм додають додаткові вагони, що дозволить подвоїти кількість місць. Моніторинг попиту: залізничники відстежують динаміку продажів на інших напрямках і додаватимуть вагони за наявності резерву.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" замовила ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. Відповідний договір на постачання вже підписано, а виготовити та передати нові вагони мають протягом 2027–2028 років.