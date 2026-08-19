"Укрзалізниця" виставила на оренду санаторій: що відомо про стан будівлі та її локацію

“Укрзалізниця” шукає інвесторів для оренди першого корпусу оздоровчого закладу в місті Хмільник, що на Вінниччині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис "Укрзалізниці".

"Корпус не використовуватиметься для потреб залізничників. Його оренда дасть змогу зберегти будівлю в належному стані та стати фінансово вигідною пропозицією для бізнесу", — наголосили в компанії.

Загальна площа 4-поверхової будівлі, розташованої за адресою вул. Шевченка, 20, становить 2 950 м².

У компанії зазначають, що лот може зацікавити бізнес для створення реабілітаційного центру, wellness-закладу або готельно-туристичного комплексу. Термін оренди становитиме 10 років.

Найближчим часом об'єкт виставлять на електронні торги в системі Prozorro.Продажі.

Аби ознайомити потенційних орендарів із деталями та обговорити умови майбутнього аукціону, УЗ проводить відкриту презентацію.

Захід відбудеться 20 серпня 2026 року об 11:00 у лаунжі Центрального залізничного вокзалу Києва.

Нагадаємо, У 2025 році "Укрзалізниця" значно збільшила доходи від оренди площ на вокзалах. Компанія подвоїла площі, передані орендарям, а надходження від них зросли утричі. Нові магазини, фудкорти та сервіси з’явилися на вокзалах у різних містах, зокрема в Києві.