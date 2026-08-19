"Укрзализныця" выставила на аренду санаторий: что известно о состоянии здания и его локации

"Укрзализныця" ищет инвесторов для аренды первого корпуса оздоровительного заведения в городе Хмельник Винницкой области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

"Корпус не будет использоваться для нужд железнодорожников. Его аренда позволит сохранить здание в надлежащем состоянии и стать финансово выгодным предложением для бизнеса", - отметили в компании.

Общая площадь 4-этажного здания, расположенного по адресу ул. Шевченко, 20, составляет 2950 м².

В компании отмечают, что лот может заинтересовать бизнес для создания реабилитационного центра, wellness-заведения или гостинично-туристического комплекса. Срок аренды будет составлять 10 лет.

В ближайшее время выставят на электронные торги в системе Prozorro. Продажа.

Чтобы ознакомить потенциальных арендаторов с деталями и обсудить условия будущего аукциона, УЗ проводит открытую презентацию.

Мероприятие состоится 20 августа 2026 в 11:00 в лаунже Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Напомним, в 2025 году "Укрзализныця" значительно увеличила доходы от аренды площадей на вокзалах. Компания удвоила площади, передаваемые арендаторам, а поступления от них выросли втрое. Новые магазины, фудкорты и сервисы появились на вокзалах разных городов, в частности в Киеве.