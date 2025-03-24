Банк Англии запустил стресс-тест банковского капитала в 2025 году

Банк Англии в понедельник, 24 марта, начал стресс-тест банковского капитала на 2025 год для семи крупнейших и системообразующих банков Великобритании. Финансовые учреждения будут проверять на соответствие жесткому, но правдоподобному сценарию.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Результаты теста, проверяющего, достаточно ли банков капитала, чтобы выдержать теоретические потрясения, будут опубликованы в четвертом квартале этого года, сообщил Банк Англии.

"Банк Англии проводит стресс-тест банковского капитала 2025 года. Стресс-тестирование используется банком для определения возможности банковской системы Великобритании выдерживать неблагоприятный сценарий, продолжая поддерживать реальную экономику. Таким образом, финучреждение стремится гарантировать, что банки могут поглощать, а не усугублять шоки и иметь возможность продолжать обслуживать домохозяйства и предприятия Великобритании", — говорится в сообщении.

На семь участвующих банков, Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, NatWest Group, Santander UK и Standard Chartered приходится 75% кредитования реальной экономики.

Как отмечает пресс-служба банка Англии, стресс-тест банковского капитала в 2025 году будет проверять банки на соответствие жесткому, но правдоподобному сценарию, но стресс-сценарий не является прогнозом макроэкономических и финансовых условий. Тест банковского капитала 2025 будет охватывать пятилетний горизонт с начальной точкой в конце декабря 2024 года. Для некоторых элементов теста сравнение с базовым сценарием полезно для поддержки анализа стрессовых прогнозов.

Банк Англии отмечает: "Сценарий стресс-теста банковского капитала 2025 года включает серьезный глобальный шок совокупного предложения, который приводит к глубоким рецессиям во всем мире. Эскалация геополитической напряженности приводит к резкому росту цен на сырьевые товары и энергоносители. Цены на нефть увеличиваются более чем на 10% ы, наблюдавшиеся в 2022 году".

Банк Англии – что известно о финучреждении?

Банк Англии – старейший центральный банк мира. Этот институт появился в конце XVII века в Англии в результате так называемого соглашения между почти обанкротившимся правительством и группой финансистов. Этот банк – центральное государственное банковское учреждение Великобритании.

Банк Англии формально не является независимым финансовым учреждением, но как казна Соединенного Королевства, имеет право отдавать распоряжение другим банкам в стране. Его функции можно разделить на две группы:

прямые профессиональные обязанности, вытекающие из банковского статуса (депозитно-заемные, расчетные и эмиссионные операции);

контрольные функции, посредством которых государство осуществляет вмешательство в денежно-кредитную систему, пытаясь влиять на течение экономических процессов.

Напомним, украинские банки сохраняют оптимистичный настрой по кредитованию: они отмечают увеличение спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.