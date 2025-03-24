Банк Англії запустив стрес-тест банківського капіталу у 2025 році

Банк Англії в понеділок, 24 березня, розпочав стрес-тест банківського капіталу на 2025 рік для семи найбільших та системоутворюючих банків Великої Британії. Фінансові установи перевірятимуть на відповідність жорсткому, але правдоподібному сценарію

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Результати тесту, який перевіряє, чи достатньо банків капіталу, щоб витримати теоретичні потрясіння, будуть опубліковані в четвертому кварталі цього року, повідомив Банк Англії.

"Банк Англії проводить стрес-тест банківського капіталу 2025 року. Стрес-тестування використовується банком для визначення можливості банківської системи Великої Британії витримувати несприятливий сценарій, продовжуючи підтримувати реальну економіку. Таким чином, фінустанова прагне гарантувати, що банки можуть поглинати, а не посилювати шоки і мати можливість продовжувати обслуговувати домогосподарства та підприємства Великої Британії", — йдеться у повідомленні.

На сім банків, що беруть участь, Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, NatWest Group, Santander UK и Standard Chartered припадає 75% кредитування реальної економіки.

Як зазначає пресслужба банку Англії, стрес-тест банківського капіталу 2025 року перевірятиме банки на відповідність жорсткому, але правдоподібному сценарію, але стрес-сценарій не є прогнозом макроекономічних та фінансових умов. Тест банківського капіталу 2025 року охоплюватиме п'ятирічний горизонт із початковою точкою наприкінці грудня 2024 року. Для деяких елементів тесту порівняння з базовим сценарієм корисне підтримки аналізу стресових прогнозів.

Банк Англії наголошує: "Сценарій стрес-тесту банківського капіталу 2025 року включає серйозний глобальний шок сукупної пропозиції, який призводить до глибоких рецесій у всьому світі. Ескалація геополітичної напруженості призводить до різкого зростання цін на сировинні товари та енергоносії. Ціни на нафту збільшуються більш ніж на 100%, а ціни на газ — більш ніж на 300% до рівнів, які можна порівняти з тими, що спостерігалися в 2022 році".

Банк Англії — що відомо про фінустанову?

Банк Англії — найстаріший центральний банк світу. Ця інституція з'явилася наприкінці XVII століття в Англії у результаті так званої угоди між майже збанкрутілим урядом та групою фінансистів. Цей банк — центральна державна банківська установа Великої Британії.

Банк Англії формально не є незалежною фінансовою установою, але як скарбниця Сполученого Королівства, має право віддавати розпорядження іншим банкаму країні. Його функції можна розділити на дві групи:

прямі фахові обов'язки, що випливають із банківського статусу (депозитно-позикові, розрахункові й емісійні операції);

контрольні функції, за допомогою яких держава здійснює втручання до грошово-кредитної системи, намагаючись впливати на перебіг економічних процесів.

Нагадаємо, українські банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування: вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.