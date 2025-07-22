Банки прогнозируют увеличение притока средств от населения и бизнеса – НБУ

Банки во втором квартале увеличили привлечение от клиентов, а также объем оптового фондирования. Финучреждения в третьем квартале ожидают увеличения объемов средств населения, роста их стоимости и улучшения срочности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса НБУ о банковском фондировании.

Рост средней стоимости фондирования во втором квартале, по данным респондентов, происходил прежде всего для средств населения, стоимость оптовых средств не изменилась.

По ожиданиям респондентов, в третьем квартале возрастут объемы привлечения средств как населения, так и бизнеса, а также увеличится объем оптового фондирования. В целом стоимость привлечений повысится, прежде всего, за счет подорожания средств домохозяйств.

При этом доля фондирования в иностранной валюте уменьшилась, однако по сравнению с предыдущим опросом сократилось количество банков, ожидающих продолжения тренда.

Как сообщили респонденты, срочность фондирования возросла, и почти половина банков по активам два квартала подряд ожидает роста срочности в следующие 12 месяцев.

Общий объем капитала за последние 12 месяцев увеличился, и в дальнейшем большинство банков ожидает сохранения этой тенденции.

В ходе опроса банки назвали прибыльность ключевым фактором увеличения объема капитала в будущем, однако предполагают сокращение объема капитала в результате изменения регуляторных или макроэкономических условий или изменения риск-аппетита.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем на 1 января 2025 года (822,4 млрд грн).