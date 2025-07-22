Банки прогнозують збільшення притоку коштів від населення і бізнесу – НБУ

Банки у другому кварталі наростили залучення від клієнтів, а також обсяг оптового фондування. Фінустанови у третьому кварталі очікують на збільшення обсягів коштів населення, зростання їх вартості та поліпшення строковості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати опитування НБУ про банківське фондування.

Зростання середньої вартості фондування в другому кварталі, за даними респондентів, відбувалося передусім для коштів населення, натомість вартість оптових коштів не змінилася.

За очікуваннями респондентів, у третьому кварталі зростуть обсяги залучення коштів як від населення, так і бізнесу, а також збільшиться обсяг оптового фондування. В цілому вартість залучень підвищиться, передусім за рахунок подорожчання коштів домогосподарств.

При цьому частка фондування в іноземній валюті зменшилася, однак порівняно з попереднім опитуванням скоротилася кількість банків, які очікують продовження цього тренду.

Як повідомили респонденти, строковість фондування зросла, і майже половина банків за активами два квартали поспіль очікує на зростання строковості в наступні 12 місяців.

Загальний обсяг капіталу за останні 12 місяців збільшився, й надалі більшість банків очікує збереження цієї тенденції.

В ході опитування банки назвали прибутковість ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в майбутньому, однак припускають скорочення обсягу капіталу внаслідок зміни регуляторних або макроекономічних умов чи зміни ризик-апетиту.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2025 року сума готівки, яка перебувала в обігу в Україні, становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд грн).