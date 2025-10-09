Baykar продолжает использовать украинские двигатели на своих беспилотниках и обучает инженеров в Украине

Турецкая компания Baykar продолжает интегрировать двигатели украинского производства в свои боевые беспилотники Akinci и БПЛА-истребители Kizilelma. На заводе Baykar в Стамбуле проходят стажировку украинские инженеры, которые в будущем сформируют команду для работы на предприятии в Украине.

об этом генеральный директор компании Халюк Байрактар рассказал в интервью "Укринформу".

"Мы работаем бок о бок с чрезвычайно талантливыми украинскими инженерами и техниками. Они не только усиливают наши текущие возможности, но и формируют ядро команды для наших будущих инвестиционных проектов в Украине", - отметил Байрактар.

По его словам, программа стажировок Baykar не односторонняя — турецкая компания извлекает пользу от глубокого опыта и уникального видения украинских инженеров в процессе разработок и производства, а также помогает готовить новое поколение специалистов.

Гендиректор также отметил успешность сотрудничества с украинскими партнерами даже, несмотря на вызовы, вызванные войной России против Украины.

"Война повлияла на процесс, но мы с большим уважением наблюдаем за устойчивостью украинской промышленности. Наше сотрудничество осталось неизменным. Двигатели наших украинских партнеров активно используются на стратегических платформах Akinci и Kizilelma, требующих высокой мощности и производительности", - подчеркнул Байрактар.

Кроме того, он сообщил, что Baykar активно работает над импортозамещением и локализацией производства, частично из-за вызовов, которые принесла война.

"Мы удваиваем усилия для создания собственных локализованных решений и расширяем сеть поставщиков. Мы разработали двигатель для ударного беспилотника Bayraktar TB2, а платформа Bayraktar TB3 оснащена турецким двигателем компании TEI. И мы, и другие турецкие производители продолжают создавать собственные двигатели для стратегических платформ отраслях", — добавил Байрактор.

"Байрактар" в Украине: что известно

Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях в начале февраля 2022, до начала полномасштабной войны. Соглашением предполагалось строительство завода Bayraktar в Украине.

В феврале 2024 года сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, на котором будут работать около 500 человек и где будут производиться модели дронов TB2 или TB3.

В октябре 2024 года Халюк Байрактар рассказывал, что Baykar рассчитывает завершить строительство украинского завода летом 2025 года.