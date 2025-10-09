Baykar продовжує використовувати українські двигуни на своїх безпілотниках та навчає інженерів в Україні

Турецька компанія Baykar продовжує інтегрувати двигуни українського виробництва у свої бойові безпілотники Akinci та БпЛА-винищувачі Kizilelma. Одночасно на заводі Baykar у Стамбулі проходять стажування українські інженери, які в майбутньому сформують команду для роботи на підприємстві в Україні.

Як інформує Delo.ua, про це генеральний директор компанії Халюк Байрактар розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Ми працюємо пліч-о-пліч із надзвичайно талановитими українськими інженерами та техніками. Вони не лише підсилюють наші поточні можливості, а й формують ядро команди для наших майбутніх інвестиційних проєктів в Україні", — зазначив Байрактар.

За його словами, програма стажувань Baykar не є односторонньою — турецька компанія отримує користь від глибокого досвіду та унікального бачення українських інженерів у процесі розробок і виробництва, а також допомагає готувати нове покоління фахівців.

Гендиректор також відзначив успішність співпраці з українськими партнерами навіть попри виклики, спричинені війною Росії проти України.

"Війна вплинула на процес, але ми з великою повагою спостерігаємо за стійкістю української промисловості. Наша співпраця залишилася незмінною. Двигуни наших українських партнерів активно використовуються на стратегічних платформах Akinci та Kizilelma, що потребують високої потужності та продуктивності", — наголосив Байрактар.

Крім того, він повідомив, що Baykar активно працює над імпортозаміщенням та локалізацією виробництва, частково через виклики, які принесла війна.

"Ми подвоюємо зусилля для створення власних локалізованих рішень і розширюємо мережу постачальників. Ми розробили двигун для ударного безпілотника Bayraktar TB2, а платформа Bayraktar TB3 оснащена турецьким двигуном компанії TEI. І ми, й інші турецькі виробники продовжують створювати власні двигуни для стратегічних платформ, щоб забезпечити повну незалежність Туреччини у критично важливих галузях", — додав Байрактар.

"Байрактар" в Україні: що відомо

Україна й Туреччина домовилися співпрацювати у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях на початку лютого 2022 року, до початку повномасштабної війни. Угодою передбачалося будівництво заводу Bayraktar в Україні.

У лютому 2024 року повідомлялося, що турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво заводу під Києвом, на якому працюватимуть близько 500 осіб і де будуть вироблятися моделі дронів TB2 або TB3.

У жовтні 2024 року Халюк Байрактар розповідав, що Baykar розраховує завершити будівництво українського заводу влітку 2025 року.