Bell Textron открывает дочернюю компанию в Украине для производства и обслуживания вертолетов

Американский производитель вертолетов Bell Textron Inc. объявил о создании дочерней компании в Украине и открытии специализированного офиса, который станет центром его долгосрочного промышленного присутствия в стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт компании.

Новая структура под названием Bell Textron Ukraine будет координировать деятельность компании в Украине и будет заниматься организацией работ по сборке, техническому обслуживанию и ремонту вертолетов. Окончательное местонахождение офиса пока не определено.

Решение было принято после подписания в октябре писем о намерениях между Bell Textron и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, которые определили рамки потенциального промышленного сотрудничества.

В компании отмечают, что рассматривают Украину как перспективное направление для долгосрочного партнерства в оборонно-промышленной сфере. Открытие филиала должно обеспечить более тесное взаимодействие с украинским сектором оборонной промышленности и создать базу дальнейшего развития сервисных и производственных мощностей.

Bell Textron является одним из глобальных производителей коммерческих и военных летательных аппаратов. Компания производит, в частности, платформы H-1, включая ударный AH-1Z Viper и многоцелевой UH-1Y Venom, которые используются в военных операциях и отличаются высокой унификацией компонентов и эксплуатационной гибкостью.

Bell Textron: что известно о производителе вертолетов

Bell Textron — американская аэрокосмическая и оборонная компания, уже более 90 лет занимающаяся разработкой и производством летательных аппаратов для критически важных задач в сложных условиях эксплуатации.

Компания специализируется на решениях транспортной, медицинской, спасательной и военной авиации, а также работает над технологиями следующего поколения, ориентированными на скорость, надежность и безопасность.

Bell Textron позиционирует свои разработки как инженерные решения с приоритетом безопасности и эффективности, в частности, в сфере вертолетной техники двойного назначения и военных платформ.

Напомним, в октябре 2025 года Министерство экономики и компания Bell Textron подписали меморандум о взаимопонимании, закладывающем основу для запуска производственных и сервисных мощностей в сфере авиационных технологий.