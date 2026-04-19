Bell Textron відкриває дочірню компанію в Україні для виробництва та обслуговування гелікоптерів

Американський виробник гелікоптерів Bell Textron Inc. оголосив про створення дочірньої компанії в Україні та відкриття спеціалізованого офісу, який стане центром його довгострокової промислової присутності в країні.

Нова структура під назвою Bell Textron Ukraine координуватиме діяльність компанії в Україні та займатиметься організацією робіт зі складання, технічного обслуговування і ремонту гелікоптерів. Остаточне місце розташування офісу наразі не визначене.

Рішення ухвалене після підписання у жовтні листів про наміри між Bell Textron і Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, які визначили рамки потенційної промислової співпраці.

У компанії наголошують, що розглядають Україну як перспективний напрям для довгострокового партнерства в оборонно-промисловій сфері. Відкриття філії має забезпечити більш тісну взаємодію з українським сектором оборонної промисловості та створити базу для подальшого розвитку сервісних і виробничих потужностей.

Bell Textron є одним із глобальних виробників комерційних і військових літальних апаратів. Компанія виробляє, зокрема, платформи H-1, включно з ударним AH-1Z Viper та багатоцільовим UH-1Y Venom, які використовуються у військових операціях і відзначаються високою уніфікацією компонентів та експлуатаційною гнучкістю.

Bell Textron: що відомо про виробника гелікоптерів

Bell Textron — американська аерокосмічна та оборонна компанія, яка вже понад 90 років займається розробкою та виробництвом літальних апаратів для критично важливих завдань у складних умовах експлуатації.

Компанія спеціалізується на рішеннях для транспортної, медичної, рятувальної та військової авіації, а також працює над технологіями наступного покоління, орієнтованими на швидкість, надійність і безпеку.

Bell Textron позиціонує свої розробки як інженерні рішення з пріоритетом безпеки та ефективності, зокрема у сфері вертолітної техніки подвійного призначення та військових платформ.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Міністерство економіки і компанія Bell Textron підписали меморандум про взаєморозуміння, що закладає основу для запуску виробничих і сервісних потужностей у сфері авіаційних технологій.