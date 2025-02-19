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Белорусское масло из рапса, вывезенного из оккупированной части Херсонской области, продают в ЕС — расследование

белорусское предприятие Агропродукт
Белорусское масло из херсонского рапса снабжали ЕС. Фото: agroprodukt-oil.by

Белорусское предприятие "Агропродукт" использует в производстве рапсового масла сырье, вывезенное из временно оккупированных районов Херсонской области, а затем поставляет готовую продукцию в страны Европейского Союза.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

Расследование было проведено украинскими журналистами в сотрудничестве с литовскими, латвийскими и белорусскими коллегами.

Согласно данным из Федеральной государственной информационной системы "Зерно", в 2023 году из оккупированной части Херсонской области в Беларусь вывезли около 5 тысяч тонн семян рапса. По данным расследователей, его получили пять белорусских компаний, в том числе "Агропродукт" — один из крупнейших производителей рапсового масла в Республике Беларусь, продукция которого экспортируется в ЕС.

Журналисты "Схем", опираясь на данные Евростата, утверждают, что в течение шести месяцев 2024 года страны Евросоюза купили более 90 тысяч тонн рапсового масла из Беларуси более чем на 67 миллионов евро. Основными покупателями были Литва и Латвия. По информации белорусской оппозиционной организации "Сообщество железнодорожников Беларуси", именно эти страны за прошедший год получили примерно по 50 тысяч тонн рапсового масла исключительно от "Агропродукта". Логистические компании в Латвии и Литве в беседе с журналистами подтвердили сотрудничество с этой компанией.

Следует отметить, что соучредительницей "Агропродукта" является компания "Транзит-Авто 2003", связываемая с властями Беларуси. В 2023 году  "Транзит-Авто 2003" попала под санкции Украины из-за помощи армии Российской Федерации в перевозке военной техники и солдат. Однако основанная ею компания-производитель масла не находится в санкционных списках ни Украины, ни ЕС, и имеет право беспрепятственно поставлять продукцию в Европу.

Журналисты обратились за комментарием к уполномоченному президенту Украины по вопросам санкционной политики Владиславу Власюку. Он ознакомился с материалами расследования и отметил: "Можем говорить о действиях иностранного юридического лица, создающих реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и территориальной целостности Украины, что может служить основанием для введения украинских санкций".

Директор белорусского "Агропродукта" Олег Теслюк отказался отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, в январе стало известно, что один из заводов крупнейшего в Украине производителя подсолнечного масла агрохолдинга Kernel вынужден был остановиться из-за отсутствия семян для переработки на рынке.

Автор:
Татьяна Ковальчук