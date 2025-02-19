Білоруську олію з ріпаку, вивезеного з окупованої частини Херсонщини, продають у ЄС — розслідування

Білоруське підприємство "Агропродукт" використовує у виробництві ріпакової олії сировину, вивезену з тимчасово окупованих районів Херсонської області, а далі постачає готову продукцію до країн Європейського Союзу.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми".

Розслідування провели українські журналісти у співпраці з литовськими, латвійськими та білоруськими колегами.

Згідно з даними із Федеральної державної інформаційної системи "Зерно", у 2023 році з окупованої частини Херсонської області до Білорусі вивезли майже 5 тисяч тонн насіння ріпаку. За даними розслідувачів, його отримали п’ять білоруських компаній, зокрема й "Агропродукт" — один із найбільших виробників ріпакової олії у Республіці Білорусь, продукція якого експортується до ЄС.

Журналіти "Схем", опираючись на дані Євростату, стверджують, що протягом шести місяців 2024 року країни Євросоюзу купили більше 90 тисяч тонн ріпакової олії з Білорусі на понад 67 мільйонів євро. Основними покупцями були Литва та Латвія. За інформацією білоруської опозиційної організації "Співтовариство залізничників Білорусі", саме ці країни упродовж минулого року отримали приблизно по 50 тисяч тонн ріпакової олії виключно від "Агропродукту". Логістичні компанії у Латвії та Литві у розмові з журналістами підтвердили співпрацю із цією компанією.

Варто зазначити, що співзасновницею "Агропродукту" є компанія "Транзит-Авто 2003", яку пов’язують з владою Білорусі. У 2023 році "Транзит-Авто 2003" потрапила під санкції України через допомогу армії Російської Федерації в перевезенні військової техніки та солдатів. Однак, заснована нею компанія-виробник олії не перебуває у санкційних списках ні України, ні ЄС, і має право безперешкодно постачати продукцію в Європу.

Журналісти звернулись за коментарем до уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка. Він ознайомився зі знахідками з розслідування і зазначив: "Можемо говорити про дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам та територіальній цілісності України, що може бути підставою для введення українських санкцій".

Директор білоруського "Агропродукту" Олег Теслюк відмовився відповідати на запитання журналістів.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що один із заводів найбільшого в Україні виробника соняшникової олії агрохолдингу Kernel змушений був зупинитися через брак насіння для переробки на ринку.