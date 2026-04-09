Бензин и дизель в Украине могут подешеветь примерно на 15 грн за литр: какими будут цены на АЗС

Бензин и дизель подешевеют на 15 гривен, но не скоро / Depositphotos

Основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует, что бензин и дизельное топливо в Украине подешевеют на 15 грн за литр, если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется.

Какими будут цены на АЗС

Эксперт отметил, что цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС в ближайшие две недели снижаться не будут, несмотря на падение мировых цен на нефть и котировок газойля.

Левшкин объяснил, что входная цена на дизельное топливо на границе ожидается на уровне 77-79 гривен за литр, но отметил, что оптовые цены будут снижаться постепенно, поскольку трейдеры покупали ресурс по более высоким ценам и пытаются продать его максимально дорого.

Эксперт прогнозирует, что со временем цены на бензин и дизель подешевеют на 15 гривен при достижении мира на Ближнем Востоке и полноценного восстановления судоходства по Ормузскому проливу. Тогда цены на нефть могут снизиться до 70 долларов.

Оптовая цена на бензин, по прогнозам Леушкина, упадет до 60-63 гривен за литр. Это значит, что на премиальных сетях литр бензина будет стоить 70-73 гривны, а у остальных АЗС – 65-68 гривен.

В течение месяца-полтора стоимость дизеля на премиальных АЗС может снизиться до примерно 75 гривен за литр.

Как дальше будет разворачиваться ситуация на рынке горючего

После заявления президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном нефтяные рынки отреагировали почти сразу. По состоянию на 16:30 8 апреля с начала торгов нефть марки Brent подешевела на $18,7 за баррель или на 16,54% до $91,2 за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate упала в цене на $20,31 или на 17,98% до $92,64 за баррель.

После этого горючее на украинских АЗС начало дешеветь: государственная сеть АЗС UKRNAFTA после встречи главы компании с премьер-министром Юлией Свириденко снизила цену дизтоплива на 1 грн/л. Цены на дизтопливо снизила и сеть АЗС UPG на 1,1 грн/л. Кроме этого горючее подешевело на больших АЗС, но это произошло после утреннего удорожания.

Однако эксперты, опрошенные Delo.ua, предупреждают: для трейдеров этот "ценопад" может стать настоящей ловушкой.

Светлана Манько