Бензин та дизель в Україні можуть подешевшати приблизно на 15 грн за літр: якими будуть ціни на АЗС

Бензин та дизель подешевшають на 15 гривень, але не скоро / Depositphotos

Засновник групи компанії Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що бензин і дизельне пальне в Україні подешевшають на 15 грн за літр, якщо ситуація на Близькому Сході стабілізується.

Як пише Delo.ua, про це  він заявив у коментарі УНІАН.

Якими будуть ціни на АЗС

Експерт зауважив, що ціни на бензин та дизельне паливо на українських АЗС в найближчі два тижні знижуватися не будуть попри падіння світових цін на нафту та котирувань газойлю.

Льоушкін пояснив, що вхідна ціна на дизельне паливо на кордоні очікується на рівні 77-79 гривень за літр, але зазначив, що гуртові ціни будуть знижуватися поступово, оскільки трейдери купували ресурс за більш високими цінами і намагаються його продати максимально дорого. 

Експерт прогнозує, що з часом ціни на бензин та дизель подешевшають на 15 гривень за умови досягнення миру на Близькому Сході та повноцінного відновлення судноплавства Ормузькою протокою. Тоді ціни на нафту можуть знизитися до близько 70 доларів. 

Гуртова ціна на бензин, за прогнозами Льоушкіна, впаде до 60-63 гривень за літр. Це означає, що на преміальних мережах літр бензину коштуватиме 70-73 гривні, а у решти АЗС - 65-68 гривень. 

Натомість протягом місяця-півтора вартість дизелю на преміальних АЗС може знизитися до приблизно 75 гривень за літр.

Як далі розгортатиметься ситуація на ринку пального

Після заяви президента США Дональда Трампа про перемир'я з Іраном нафтові ринки відреагували майже одразу. Станом на 16:30 8 квітня від початку торгів нафта марки Brent здешевшала на $18,7 за барель або на 16,54% до $91,2 за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate впала в ціні на $20,31 або на 17,98% до $92,64 за барель. 

Після цього пальне на українських АЗС почало дешевшати: державна мережа АЗС UKRNAFTA після зустрічі голови компанії з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, знизила ціну дизпалива на 1 грн/л. Ціни на дизпальне знизила і мережа АЗС UPG на 1,1 грн/л. Крім цього пальне здешевшало на великих АЗС, але це відбулося після ранкового здорожчання.

Проте експерти, яких опитало Delo.ua, попереджають: для трейдерів цей "цінопад" може стати справжньою пасткою. 

Автор:
Світлана Манько