Потребительские цены в США выросли в августе из-за удорожания бензина

В августе потребительские цены в США, вероятно, ускорили рост из-за возобновления стоимости бензина после двухмесячного понижения. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,4%, а годовая инфляция держится на уровне 3,4%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Средняя цена на бензин составила 4,19 доллара за галлон. На фоне энергетического шока и импортных тарифов против Канады экономисты отмечают устойчивость инфляционного давления, что сказывается на кошельках потребителей.

Рост цен на топливо и продукты питания привел к падению рейтингов президента Дональда Трампа перед осенними выборами.

В то же время на финансовых рынках растет ожидание, что Федеральная резервная система может повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов во время заседания 15-16 сентября.

Несмотря на открытое давление Белого дома с требованием снизить ставки, эксперты считают, что регулятор может пойти на ужесточение политики для демонстрации собственной независимости.

Напомним, в начале сентября розничные цены на дизельное топливо в США достигли самого высокого уровня с середины 2022 года, превысив пиковые показатели начала войны с Ираном.