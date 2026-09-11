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Споживчі ціни в США зросли у серпні через дорожчання бензину

азс
Ціни на бензин у США штовхають інфляцію вгору / Depositphotos

У серпні споживчі ціни в США, ймовірно, прискорили зростання через відновлення вартості бензину після двомісячного зниження. Очікується, що індекс споживчих цін зріс на 0,4%, а річна інфляція тримається на рівні 3,4%.

Як пише Dilo,про це повідомляє Reuters.

Середня ціна на бензин сягнула 4,19 долара за галон. На тлі енергетичного шоку та імпортних тарифів проти Канади економісти відзначають стійкість інфляційного тиску, що б'є по гаманцях споживачів.

Зростання цін на паливо та продукти харчування призвело до падіння рейтингів президента Дональда Трампа перед осінніми виборами.

Водночас на фінансових ринках зростають очікування, що Федеральна резервна система може підвищити процентну ставку на 25 базисних пунктів під час засідання 15-16 вересня.

Попри відкритий тиск Білого дому із вимогою знизити ставки, експерти вважають, що регулятор може піти на посилення політики для демонстрації власної незалежності.

Нагадаємо, на початку вересня роздрібні ціни на дизельне пальне в США сягнули найвищого рівня з середини 2022 року, перевищивши пікові показники початку війни з Іраном.

Автор:
Тетяна Бесараб

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