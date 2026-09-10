Бесплатная парковка для людей с инвалидностью: в "Киев Цифровой" запустили новую услугу

В приложении "Киев Цифровой" запустили новую льготу для водителей с инвалидностью — они могут оформить бесплатную парковку на почасовых муниципальных площадках. Льгота доступна людям с инвалидностью I, II и III групп, а также лицам с инвалидностью в результате войны.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Парковка для людей с инвалидностью в Киеве

В то же время пенсионеры по возрасту без соответствующего статуса платят за парковку на общих условиях.

Бесплатный тариф действует только на отведенных почасовых муниципальных площадках. На специально оборудованные паркинги и стоянки, где предусмотрен отдельный порядок оплаты, льгота не распространяется.

Как активировать бесплатную парковку

Чтобы воспользоваться тарифом 0 грн/час, в профиле "Киев Цифровой" нужно открыть раздел "Социальный статус" и подтвердить пенсионный статус.

После этого в сервисе "Почасовая парковка" появится возможность воспользоваться льготой. Во время каждой парковки водителю нужно запускать бесплатную сессию в приложении – это позволяет инспектору увидеть ее в системе и не налагать штраф.

По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, новая функция является частью развития цифровых парковочных сервисов столицы.

"Мы продолжаем производить парковку одной из наиболее цифровизированных и автоматизированных городских услуг - без лишних подтверждений, справок и дополнительных действий", - отметил он.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский добавил, что город постепенно интегрирует в Киев Цифровой льготы и социальные статусы, чтобы упростить доступ жителей к городским услугам.

Также в приложении доступен парковочный абонемент со скидкой для горожан, уплачивающих налоги в Киеве. После подтверждения статуса абонемент привязывается к номеру автомобиля, поэтому каждый раз запускать отдельную парковочную сессию не нужно.

Напомним, за первые семь месяцев 2026 года поступления от сбора за парковочные места транспортных средств в местные бюджеты Украины увеличились на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма уплаченных средств составила 136,5 млн. грн. против 119,7 млн. грн. в январе-июле 2025 года.