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Бесплатная парковка для людей с инвалидностью: в "Киев Цифровой" запустили новую услугу
В приложении "Киев Цифровой" запустили новую льготу для водителей с инвалидностью — они могут оформить бесплатную парковку на почасовых муниципальных площадках. Льгота доступна людям с инвалидностью I, II и III групп, а также лицам с инвалидностью в результате войны.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Парковка для людей с инвалидностью в Киеве
В то же время пенсионеры по возрасту без соответствующего статуса платят за парковку на общих условиях.
Бесплатный тариф действует только на отведенных почасовых муниципальных площадках. На специально оборудованные паркинги и стоянки, где предусмотрен отдельный порядок оплаты, льгота не распространяется.
Как активировать бесплатную парковку
Чтобы воспользоваться тарифом 0 грн/час, в профиле "Киев Цифровой" нужно открыть раздел "Социальный статус" и подтвердить пенсионный статус.
После этого в сервисе "Почасовая парковка" появится возможность воспользоваться льготой. Во время каждой парковки водителю нужно запускать бесплатную сессию в приложении – это позволяет инспектору увидеть ее в системе и не налагать штраф.
По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, новая функция является частью развития цифровых парковочных сервисов столицы.
"Мы продолжаем производить парковку одной из наиболее цифровизированных и автоматизированных городских услуг - без лишних подтверждений, справок и дополнительных действий", - отметил он.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский добавил, что город постепенно интегрирует в Киев Цифровой льготы и социальные статусы, чтобы упростить доступ жителей к городским услугам.
Также в приложении доступен парковочный абонемент со скидкой для горожан, уплачивающих налоги в Киеве. После подтверждения статуса абонемент привязывается к номеру автомобиля, поэтому каждый раз запускать отдельную парковочную сессию не нужно.
Напомним, за первые семь месяцев 2026 года поступления от сбора за парковочные места транспортных средств в местные бюджеты Украины увеличились на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма уплаченных средств составила 136,5 млн. грн. против 119,7 млн. грн. в январе-июле 2025 года.