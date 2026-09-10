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Безплатне паркування для людей з інвалідністю: у "Київ Цифровий" запустили нову послугу

парковка
Кияни з інвалідністю можуть паркуватися безплатно / Shutterstock

У застосунку “Київ Цифровий” запустили нову пільгу для водіїв з інвалідністю - вони можуть оформити безплатне паркування на погодинних муніципальних майданчиках. Пільга доступна людям з інвалідністю I, II та III груп, а також особам з інвалідністю внаслідок війни.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Паркування для людей з інвалідністю в Києві

Водночас пенсіонери за віком без відповідного статусу сплачують за паркування на загальних умовах.

Безплатний тариф діє лише на відведених погодинних муніципальних майданчиках. На спеціально обладнані паркінги та стоянки, де передбачений окремий порядок оплати, пільга не поширюється.

Як активувати безплатне паркування

Щоб скористатися тарифом 0 грн/год, потрібно у профілі "Київ Цифровий" відкрити розділ "Соціальний статус" і підтвердити пенсійний статус.

Після цього в сервісі "Погодинне паркування" з’явиться можливість скористатися пільгою. Під час кожного паркування водію потрібно запускати безплатну сесію в застосунку - це дозволяє інспектору побачити її в системі та не накладати штраф.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, нова функція є частиною розвитку цифрових паркувальних сервісів столиці.

"Ми продовжуємо робити паркування однією з найбільш цифровізованих і автоматизованих міських послуг - без зайвих підтверджень, довідок і додаткових дій", - зазначив він.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський додав, що місто поступово інтегрує в "Київ Цифровий" пільги та соціальні статуси, щоб спростити доступ мешканців до міських послуг.

Також у застосунку доступний паркувальний абонемент зі знижкою для містян, які сплачують податки в Києві. Після підтвердження статусу абонемент прив’язується до номера автомобіля, тому щоразу запускати окрему паркувальну сесію не потрібно.

Нагадаємо, за перші сім місяців 2026 року надходження від збору за місця для паркування транспортних засобів до місцевих бюджетів України збільшилися на 14,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума сплачених коштів становила 136,5 млн грн проти 119,7 млн грн у січні–липні 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько

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