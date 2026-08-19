Без электроэнергии остались потребители четырех областей: где нет света

19 августа в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

По данным Минэнерго, также из-за непогоды без электроснабжения остается 300 населенных пунктов в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 19 августа применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине проходит под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, графики отключений действовали 30 июня и 1 июля.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.