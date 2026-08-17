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Без постоянного учета и снятия с регистрации: Кабмин упростил экспорт украинских авто за границу

В Украине растут продажи электромобилей
Правительство упростило экспорт украинских авто за границу / Freepik

Правительство ввело временную регистрацию для изготовленных в Украине авто, что позволяет отечественным автопроизводителям получать временные документы и разовые номера на один месяц для экспорта машин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель главы МВД Богдан Драпятый.

Принятое постановление МВД вводит механизм временной регистрации изготовленных в Украине автомобилей, предназначенных для экспорта.

"Необходимость изменений возникла из-за практической проблемы, с которой столкнулись отечественные предприятия-производители, осуществляющие перегон транспортных средств за границу к их получателям", - пояснил он.

Проблема и правила экспорта

Незарегистрированные транспортные средства не имеют права двигаться по улично-дорожной сети. Поэтому украинские предприятия должны были сначала регистрировать изготовленную технику в Украине, а затем снимать ее с учета для вывоза. В результате транспорт терял статус нового, что затрудняло исполнение экспортных контрактов.

Документы для перегона за границу

Для доставки транспортных средств иностранным получателям изготовителям будут выдавать:

  • номерные знаки для разовых поездок;
  • свидетельство о регистрации сроком один месяц с отметкой "Экспорт. Временная регистрация".

По словам Драпятого, это свидетельство подтверждает временный учет для вывоза и не является документом о государственной регистрации.

Благодаря этому предприятия смогут перегонять изготовленные для экспорта машины по территории Украины и других стран без предварительного постоянного учета.

Другие изменения постановления

Постановлением также урегулирована возможность государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств государственной и коммунальной собственности, переданных в пользование на праве узуфрукта.

Новые правила позволят снизить административные процедуры и будут способствовать экспорту транспортных средств украинского производства.

Справочно

Узуфрукт – это право пользоваться чужим имуществом или землей и получать от этого доход, но без права продавать или изменять саму вещь. Этот термин возник еще в Древнем Риме, а ныне применяется в украинском и европейском праве (в частности, для управления государственным и коммунальным имуществом).

Ранее сообщалось, что в производители военных автомобилей готовятся к выходу на международный рынок. Пока речь идет преимущественно о демонстрациях, сертификации, переговорах и подготовке потенциальных контрактов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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