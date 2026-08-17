Без постійного обліку та зняття з реєстрації: Кабмін спростив експорт українських авто за кордон

Уряд запровадив тимчасову реєстрацію для виготовлених в Україні авто, що дозволяє вітчизняним автовиробникам отримувати тимчасові документи й разові номери на один місяць для експорту машин.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник глави МВС Богдан Драп’ятий.

Ухвалена постанова МВС запроваджує механізм тимчасової реєстрації виготовлених в Україні автомобілів, які призначені для експорту.

"Необхідність змін виникла через практичну проблему, з якою зіткнулися вітчизняні підприємства-виробники, які здійснюють перегін транспортних засобів за кордон до їх одержувачів", — пояснив він.

Проблема та правила експорту

Незареєстровані транспортні засоби не мають права рухатися вулично-дорожньою мережею. Через це українські підприємства мали спочатку реєструвати виготовлену техніку в Україні, а потім знімати її з обліку для вивезення. У результаті транспорт втрачав статус нового, що ускладнювало виконання експортних контрактів.

Документи для перегону за кордон

Для доставки транспортних засобів іноземним одержувачам виробникам видаватимуть:

номерні знаки для разових поїздок;

свідоцтво про реєстрацію строком на один місяць із відміткою "Експорт. Тимчасова реєстрація".

За словами Драп’ятого, це свідоцтво підтверджує тимчасовий облік для вивезення й не є документом про державну реєстрацію.

Завдяки цьому підприємства зможуть переганяти виготовлені для експорту машини територією України та інших країн без попереднього постійного обліку.

Інші зміни постанови

Постановою також врегульовано можливість державної реєстрації та перереєстрації транспортних засобів державної й комунальної власності, які передані в користування на праві узуфрукта.

Нові правила дозволять зменшити адміністративні процедури і сприятимуть експорту транспортних засобів українського виробництва.

Довідково

Узуфрукт — це право користуватися чужим майном або землею та отримувати від цього дохід, але без права продавати чи змінювати саму річ. Цей термін виник ще у Стародавньому Римі, а нині застосовується в українському та європейському праві (зокрема для управління державним і комунальним майном).

Раніше повідомлялося, що українські виробники військових автомобілів готуються до виходу на міжнародний ринок. Поки що йдеться переважно про демонстрації, сертифікацію, переговори та підготовку потенційних контрактів.