Билл Гейтс передаст большую часть своего состояния Африке

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в течение следующих 20 лет большая часть его состояния в 200 миллиардов долларов будет израсходована на улучшение здравоохранения и образования в Африке.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает BBC.

Улучшение здравоохранения и образования в Африке

По словам Гейтса, "раскрывая человеческий потенциал через здравоохранение и образование, каждая страна Африки должна стать на путь процветания".

Выступая в столице Эфиопии Аддис-Абеби, Гейтс отметил, что "каждая страна Африки должна стать на путь процветания, раскрывая человеческий потенциал через здравоохранение и образование".

Он также призвал интегрировать искусственный интеллект (ИИ) для улучшения здравоохранения на континенте.

"Недавно я обязался, что в течение следующих 20 лет мое состояние будет роздано. Большинство этих средств будет потрачено на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке", — подчеркнул Гейтс.

Как пишет Bloomberg, Гейтс занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире, его состояние согласно индексу миллиардеров Bloomberg оценивается в около $175 млрд.

Билл Гейтс раздаст 99% своего состояния и закроет фонд в 2045 году

Билл Гейтс объявил, что его благотворительный фонд прекратит существование до конца 2045 года. К этому времени он планирует передать на благотворительность почти все свое состояние — примерно 200 миллиардов долларов.

С момента создания в 2000 году фонд уже выделил более 100 миллиардов долларов на борьбу с глобальными эпидемиями, поддержку вакцинации, продовольственную помощь и образование.