Білл Гейтс передасть майже весь свій статок Африці

Засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що протягом наступних 20 років більша частина його статку у 200 мільярдів доларів буде витрачена на покращення охорони здоров'я та освіти в Африці.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє ВВС.

Поліпшення охорони здоров'я та освіти в Африці

За словами Гейтса, "розкриваючи людський потенціал через охорону здоров’я та освіту, кожна країна Африки повинна стати на шлях процвітання".

Виступаючи у столиці Ефіопії Аддис-Абебі, Гейтс зауважив, що "кожна країна Африки повинна стати на шлях процвітання, розкриваючи людський потенціал через охорону здоров’я та освіту".

Він також закликав інтегрувати штучний інтелект (ШІ) для покращення охорони здоров'я на континенті.

"Нещодавно я зобов’язався, що протягом наступних 20 років мої статки будуть роздані. Більшість цих коштів буде витрачено на допомогу вам у вирішенні проблем тут, в Африці", - наголосив Гейтс.

Як пише Bloomberg, Гейтс наразі посідає п'яту сходинку у рейтингу найбагатших людей у світі. Його статки згідно з індексом мільярдерів Bloomberg оцінюються в близько $175 млрд.

Білл Гейтс роздасть 99% своїх статків і закриє фонд у 2045 році

Білл Гейтс оголосив, що його благодійний фонд припинить існування до кінця 2045 року. До цього часу він планує передати на доброчинність майже весь свій статок — приблизно 200 мільярдів доларів.

З моменту створення у 2000 році фонд уже надав понад 100 мільярдів доларів на боротьбу з глобальними епідеміями, підтримку вакцинації, продовольчу допомогу та освіту.