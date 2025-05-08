Білл Гейтс роздасть 99% своїх статків і закриє фонд у 2045 році

Співзасновник Microsoft і філантроп Білл Гейтс оголосив, що його благодійний фонд припинить існування до кінця 2045 року. До цього часу він планує передати на доброчинність майже весь свій статок — приблизно 200 мільярдів доларів.

Заява прозвучала на 25-ту річницю заснування Фонду Білла та Мелінди Гейтс, одного з найвпливовіших гуманітарних фондів у світі, пише Reuters.

"Люди багато говоритимуть про мене, коли я помру, але я рішуче налаштований, що “він помер багатим” не буде серед них", — написав Гейтс на своєму сайті.

Він наголосив, що світ стикається з занадто багатьма викликами, аби дозволити собі утримувати багатство, яке могло б піти на вирішення цих проблем.

З моменту створення у 2000 році фонд уже надав понад 100 мільярдів доларів на боротьбу з глобальними епідеміями, підтримку вакцинації, продовольчу допомогу та освіту. За словами Гейтса, до моменту закриття фонд витратить ще приблизно 99% його особистих коштів — загалом близько 200 мільярдів доларів, залежно від ринкових умов.

Водночас Гейтс виступив із гострою критикою чинної адміністрації президента США Дональда Трампа та найбагатшої людини у світі Ілона Маска. Зокрема, він засудив їхні дії, що призвели до значного скорочення фінансування міжнародної допомоги, включаючи ліквідацію USAID — Агентства США з міжнародного розвитку.

Він наголосив, що приватні ініціативи, навіть масштабні, не здатні замінити державну підтримку. Без неї, за його словами, викорінити такі хвороби, як поліомієліт чи малярія, буде неможливо.

Гейтс висловив занепокоєння щодо скорочення допомоги з боку США, Великої Британії та Франції. Попри те, що деякі країни Африки намагаються компенсувати ці втрати, цього недостатньо.

"Робота зі покращення світу є і завжди була колективною справою. Я пишаюся всім, чого фонд досяг протягом перших 25 років своєї діяльності, але я також знаю, що нічого з цього не було б можливим без фантастичних партнерів. Я вірю, що ми можемо залишити наступне покоління в кращому становищі та краще підготовленим до боротьби з наступним рядом викликів", - додав він.

Очікується, що до 2026 року річний бюджет фонду сягне 9 мільярдів доларів. Попри окрему критику за масштабний вплив без належної підзвітності, Гейтс залишається одним із найпомітніших філантропів сучасності.

Нагадаємо, ще у липні 2022 року Гейтс оголосив, що віддасть майже весь свій статок благодійному фонду, який він заснував разом зі своєю вже колишньою дружиною Меліндою Bill & Melinda Gates Foundation.