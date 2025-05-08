Билл Гейтс раздаст 99% своего состояния и закроет фонд в 2045 году

Соучредитель Microsoft и филантроп Билл Гейтс объявил, что его благотворительный фонд прекратит существование до конца 2045 года. К этому времени он планирует передать на благотворительность почти все свое состояние — примерно 200 миллиардов долларов.

Заявление прозвучало на 25-ю годовщину основания Фонда Билла и Мелинды Гейтс, одного из самых влиятельных гуманитарных фондов в мире, пишет Reuters.

"Люди будут много говорить обо мне, когда я умру, но я решительно настроен, что "он умер богатым" не будет среди них", — написал Гейтс на своем сайте.

Он подчеркнул, что мир сталкивается со слишком многими вызовами, чтобы позволить себе удерживать богатство, которое могло бы пойти на решение этих проблем.

С момента создания в 2000 году фонд уже выделил более 100 миллиардов долларов на борьбу с глобальными эпидемиями, поддержку вакцинации, продовольственную помощь и образование. По словам Гейтса, к моменту закрытия фонд потратит еще примерно 99% его личных средств — около 200 миллиардов долларов, в зависимости от рыночных условий.

В то же время Гейтс выступил с острой критикой действующей администрации президента США Дональда Трампа и самого богатого человека в мире Илона Маска. В частности, он осудил их действия, повлекшие значительное сокращение финансирования международной помощи, включая ликвидацию USAID — Агентства США по международному развитию.

Он подчеркнул, что частные инициативы, даже масштабные, не способны заменить государственную поддержку. Без нее, по его словам, искоренить такие болезни как полиомиелит или малярия будет невозможно.

Гейтс выразил обеспокоенность по поводу сокращения помощи со стороны США, Великобритании и Франции. Несмотря на то, что некоторые страны Африки пытаются компенсировать эти потери, этого недостаточно.

"Работа по улучшению мира есть и всегда была коллективным делом. Я горжусь всем, чего фонд достиг в течение первых 25 лет своей деятельности, но я также знаю, что ничего из этого не было бы возможным без фантастических партнеров. Я верю, что мы можем оставить следующее поколение в лучшем положении и лучше подготовленным к борьбе со следующим рядом вызовов".

Ожидается, что к 2026 году годовой бюджет фонда составит 9 миллиардов долларов. Несмотря на отдельную критику за масштабное влияние без должной подотчетности, Гейтс остается одним из самых заметных филантропов ХХ века.

Напомним, еще в июле 2022 года Гейтс объявил, что отдаст почти все свое состояние благотворительному фонду, которое он основал вместе со своей уже бывшей супругой Мелиндой Bill & Melinda Gates Foundation.