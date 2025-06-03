Бизнес получил 214 млн грн на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

С начала действия программы, августа 2023 года, более 2600 работодателей, которые обустроили рабочие места для 2983 работников с инвалидностью, получили 214 миллионов гривен. Наиболее активно пользуются такими компенсациями предприятия в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

В настоящее время средний размер компенсации составляет около 79 тысяч гривен.

Максимальные суммы компенсаций:

120 тысяч грн – для лиц с инвалидностью I группы;

80 тысяч грн – для лиц с инвалидностью ІІ группы.

Кто может получить компенсацию?

Получить компенсацию могут все работодатели, создающие новые рабочие места для людей с инвалидностью. Выплаты распространяются и на ситуации, когда работник с инвалидностью возвращается на рабочее место после службы в армии.

ФЛП и самозанятые лица с инвалидностью, которые зарегистрировали свою деятельность после 18 марта 2025, также могут обустроить рабочие места для собственной деятельности.

Ветеранские ФЛП с инвалидностью и самозанятые ветераны с инвалидностью, зарегистрировавшие или возобновившие свою деятельность после 18 марта 2025 года.

Что возмещает компенсация?

Компенсация покрывает расходы на уже приобретенные работодателем вспомогательные средства, например, на специализированную мебель, транспортеры для подъема по лестнице с электроприводами, брайловские клавиатуры и портативные устройства, вспомогательные средства для воспроизведения звука и способности слышать и видеть и другие товары.

Как подать заявку на компенсацию?

Работодатель должен подать заявление на компенсацию в течение 180 дней с даты трудоустройства/возвращения на работу лица с инвалидностью, государственной регистрации ФЛП.

Подать заявку можно онлайн на портале "Дія" или офлайн в своем центре занятости. Решение о компенсации принимается в течение 10 рабочих дней. Денежные средства за обустройство рабочего места поступят на счет работодателя в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления.

Напомним, по состоянию на начало мая государство выплатило 197 млн гривен компенсации 2400 работодателям, которые обустроили рабочие места для людей с инвалидностью. Благодаря такой помощи удалось создать комфортные условия труда для 2745 человек с инвалидностью.