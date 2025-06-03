Бізнес отримав 214 млн грн на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

З початку дії програми, серпня 2023 року, більш ніж 2600 роботодавців, які облаштували робочі місця для 2983 працівників з інвалідністю, отримали 214 мільйонів гривень. Найактивніше користуються такими компенсаціями підприємства у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Києві.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості.

Наразі середній розмір компенсації становить близько 79 тисяч гривень.

Максимальні суми компенсацій:

120 тисяч грн – для осіб з інвалідністю І групи;

80 тисяч грн – для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Хто може отримати компенсацію?

Отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Виплати поширюються і на ситуації, коли працівник з інвалідністю повертається на своє робоче місце після служби в армії.

ФОП та самозайняті особи з інвалідністю, які зареєстрували свою діяльність після 18 березня 2025 року, також можуть облаштувати робочі місця для власної діяльності.

Ветеранські ФОП з інвалідністю та самозайняті ветерани з інвалідністю, які зареєстрували або відновили свою діяльність після 18 березня 2025 року.

Що покриває компенсація?

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, наприклад, на спеціалізовані меблі, транспортери для піднімання сходами з електроприводами, брайлівські клавіатури та портативні пристрої, допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити та інші товари.

Як подати заявку на компенсацію?

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.

Подати заявку можна онлайн на порталі "Дія" або офлайн у своєму центрі зайнятості. Рішення про надання компенсації приймається впродовж 10 робочих днів. Кошти за облаштування робочого місця надійдуть на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення заяви.

Нагадаємо, станом на початок травня держава виплатила 197 млн гривень компенсації 2400 роботодавцям, які облаштували робочі місця для людей з інвалідністю. Завдяки такій допомозі вдалося створити комфортні умови праці для 2745 працівників з інвалідністю.