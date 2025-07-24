Бизнес получил 250 млн грн за рабочие места для людей с инвалидностью: что покрывает компенсация

Украинский бизнес уже получил более 250 миллионов гривен компенсаций за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Эта программа, действующая с 2022 года, позволила трем тысячам работодателей создать комфортные условия для 3461 работника. В этом году общая сумма компенсаций составила 117 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Активнее всего пользуются такими компенсациями работодатели в Киевской и Черкасской областях, а также в столице.

Суммы и условия компенсаций

Максимальная компенсация для лиц с инвалидностью I группы - 120 тысяч грн, для II группы - 80 тысяч. Средний размер выплат составляет 79 тысяч грн.

В начале действия программы получить такую компенсацию могли работодатели, создававшие новые рабочие места для людей с инвалидностью. Позже программа была расширена на работодателей, возвращающих своих работников после службы в ВСУ и получения ранения, и как следствие – инвалидности.

Также теперь работодатели могут получить компенсацию за обустройство собственного места осуществления деятельности ФЛП и самозанятое лицо с инвалидностью (I и II группы), в том числе из числа ветеранов, которое начало или после увольнения с военной службы продолжило свою деятельность.

Что возмещает компенсация?

Компенсация покрывает расходы на уже приобретенные работодателем вспомогательные средства, в частности специализированную мебель, транспортеры для подъема по лестнице с электроприводами, брайловские клавиатуры и портативные устройства, вспомогательные средства для воспроизведения звука и т.д.

Работодатель должен подать заявление на компенсацию в течение 180 дней с даты трудоустройства/возвращения на работу лица с инвалидностью, государственной регистрации ФЛП.

Напомним, по состоянию на июнь Государственная служба занятости предоставила свои услуги более 20 тысячам человек с инвалидностью, что на 14% больше, чем за соответствующий период прошлого года.