Бізнес отримав 250 млн грн за робочі місця для людей з інвалідністю: що покриває компенсація

Український бізнес вже отримав понад 250 мільйонів гривень компенсацій за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Ця програма, що діє з 2022 року, дозволила трьом тисячам роботодавців створити комфортні умови для 3461 працівника. Цього року загальна сума компенсацій склала 117 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Найактивніше користуються такими компенсаціями роботодавці у Київській та Черкаській областях, а також у столиці.

Суми та умови компенсацій

Максимальна компенсація для осіб з інвалідністю І групи – 120 тисяч грн, для ІІ групи – 80 тисяч. Середній розмір виплат наразі складає 79 тисяч грн.

На початку дії програми отримати таку компенсацію могли роботодавці, що створювали нові робочі місця для людей з інвалідністю. Пізніше програму було розширено на роботодавців, які повертають своїх працівників після служби в ЗСУ та отримання поранення, і як наслідок – інвалідності.

Також тепер роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування власного місця провадження діяльності ФОП та самозайнята особа з інвалідністю (І та ІІ групи), у тому числі з-поміж ветеранів, яка розпочала або після звільнення з військової служби продовжила свою діяльність.

Що покриває компенсація?

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, зокрема спеціалізовані меблі, транспортери для піднімання сходами з електроприводами, брайлівські клавіатури та портативні пристрої, допоміжні засоби для відтворення звуку, тощо.

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.

Нагадаємо, станом на червень Державна служба зайнятості надала свої послуги понад 20 тисячам осіб з інвалідністю, що на 14% більше, ніж за відповідний період минулого року.