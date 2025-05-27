Бизнес призывает отсрочить изменения регулирования обращения химвеществ

Компании – члены Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) просят отсрочить внедрение новых требований регулирования обращения химических веществ.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ЕБА.

Бизнес обратился к государственным органам с просьбой предоставить ясное видение внедрения Регламентов REACH и CLP в Украине.

Как поясняют в ЕБА, регламент REACH требует обязательной регистрации всех производимых или импортируемых в Украину химических веществ с представлением соответствующей информации в Минокружение. Регламент CLP предусматривает классификацию и маркировку химических веществ в соответствии с международной системой GHS, а также предоставление уведомлений Минздраву и Минздраву.

Что не устраивает бизнес

"Бизнес-сообщество поддерживает постепенное приближение к европейским стандартам, однако отмечает важность создания детализированной информации относительно практических аспектов внедрения обоих регламентов", — отмечают в ЕБА.

В частности, речь идет о порядке предварительной регистрации веществ, состоянии запуска Государственного реестра химических веществ, планах по охвату агрохимикатов, а также сроки и ответственные органы.

Кроме того, бизнес отмечает, что следует обеспечить постоянную коммуникацию с государственными органами, проводить консультации и создать условия для поэтапной адаптации к новым требованиям.

Отдельно в ЕБА указывается целесообразность рассмотрения возможности отсрочки внедрения требований до 2030 года или до момента создания соответствующей инфраструктуры для их реализации.

В связи с этим ЕБА обратилась в государственные органы с просьбой:

предоставить актуальную информацию о внедрении Регламентов REACH и CLP и долгосрочных планов в этой сфере;

рассмотреть возможность отсрочки их внедрения до 2030 года или создание необходимых условий;

создать общие рабочие группы с представителями бизнеса;

продолжить диалог об особенностях имплементации регламентов и обеспечить бизнес переходный период.

В Украине создадут реестр химических веществ

Кабинет министров Украины утвердил Порядок ведения Государственного реестра химических веществ, который станет ключевым инструментом контроля за химической продукцией на украинском рынке.

В реестр будет вноситься информация обо всех химических веществах, которые производятся, импортируются и продаются в Украине, если их объем превышает одну тонну в год. Это касается не только промышленных химикатов, но и тех, которые используются в быту, например, в чистящих средствах, красках, одежде, мебели и электроприборах.