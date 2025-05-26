Бизнес выступает против новых изменений в лицензионных условиях на фармрынке

Государственная служба Украины по лекарственным средствам обнародовала проект постановления Кабинета министров, предусматривающий существенные изменения в Лицензионных условиях для производителей, импортеров и дистрибьюторов лекарственных средств.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

Нововведения вызвали значительную критику представителей фармацевтического бизнеса и профильных ассоциаций, которые считают предложенные изменения чрезмерными, непропорциональными и потенциально вредными для рынка.

Речь идет прежде всего о новом пункте 31-3, который, по оценке экспертов ЕБА, вводит новую модель регулирования договорных и коммерческих отношений между участниками фармрынка. Предлагается, в частности, ограничивать объемы продаж лекарственных средств для компаний, которые уже приобрели 20% от общего годового объема определенного препарата.

Это означает, что даже при отсутствии спроса со стороны других покупателей производитель не сможет реализовать продукцию за пределами установленного лимита без дополнительных условий.

Кроме того, компаниям придется обнародовать внутренние правила работы с клиентами, что предполагает раскрытие коммерческой информации. Контроль за соблюдением этих правил предлагается возложить на Госликслужбу, хотя раньше ее полномочия ограничивались техническими аспектами, такими как контроль качества, условия хранения и соответствие персонала.

Эксперты предупреждают, что такие изменения могут привести к двойному регулированию. С одной стороны предприятия рискуют получить санкции от Антимонопольного комитета за нарушение конкурентного законодательства, а с другой — от Госликслужбы за нарушение лицензионных условий. В худшем случае речь идет даже об аннулировании лицензии, что представляет серьезную угрозу для стабильной работы компаний.

В бизнес-среде отмечают, что новые правила могут дестабилизировать рынок, создать перебои в поставке лекарственных средств и усложнить доступ пациентов к необходимому лечению. Это также снижает инвестиционную привлекательность отрасли и чревато оттоком производителей с украинского рынка.

Европейская бизнес Ассоциация вместе с большинством профильных организаций, представляющих более 95% иностранных и украинских фармкомпаний, уже подали официальное письмо с возражениями и выступили с соответствующей позицией на официальных совещаниях. Однако, по словам представителей ассоциации, эти замечания не были учтены в ходе общественного обсуждения проекта.

Ассоциация призывает правительство к повторному пересмотру предлагаемых изменений и воздержанию от включения пункта 31-3 в лицензионные условия. Бизнес-сообщество настаивает, что изменения в регулировании должны происходить на основе прозрачности, предсказуемости и с учетом всех сторон — государства, рынка и пациентов.

Добавим, общие расходы ведущих отечественных фармацевтических компаний на компенсации аптекам и дистрибьюторам после снижения отпускных цен на лекарство с 1 марта превысили 601,7 млн. грн.