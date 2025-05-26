Бізнес виступає проти нових змін до ліцензійних умов на фармринку

Державна служба України з лікарських засобів оприлюднила проєкт постанови Кабінету міністрів, що передбачає суттєві зміни до Ліцензійних умов для виробників, імпортерів і дистриб’юторів лікарських засобів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.

Нововведення викликали значну критику з боку представників фармацевтичного бізнесу та профільних асоціацій, які вважають запропоновані зміни надмірними, непропорційними та потенційно шкідливими для ринку.

Йдеться насамперед про новий пункт 31-3, який, за оцінкою експертів ЄБА, запроваджує нову модель регулювання договірних і комерційних відносин між учасниками фармринку. Пропонується, зокрема, обмежувати обсяги продажів лікарських засобів для компаній, які вже придбали 20% загального річного обсягу певного препарату. Це означає, що навіть за відсутності попиту з боку інших покупців, виробник не зможе реалізувати продукцію за межами встановеного ліміту без додаткових умов.

Крім того, компаніям доведеться оприлюднювати внутрішні правила роботи з клієнтами, що передбачає розкриття комерційної інформації. Контроль за дотриманням цих правил пропонується покласти на Держлікслужбу, хоча раніше її повноваження обмежувалися технічними аспектами — такими як контроль якості, умови зберігання та відповідність персоналу.

Експерти попереджають, що такі зміни можуть призвести до подвійного регулювання. З одного боку, підприємства ризикують отримати санкції від Антимонопольного комітету за порушення конкурентного законодавства, а з іншого — від Держлікслужби за порушення ліцензійних умов. У найгіршому випадку йдеться навіть про анулювання ліцензії, що становить серйозну загрозу для стабільної роботи компаній.

У бізнес-середовищі наголошують, що нові правила можуть дестабілізувати ринок, створити перебої в постачанні лікарських засобів та ускладнити доступ пацієнтів до необхідного лікування. Це також знижує інвестиційну привабливість галузі та загрожує відтоком виробників з українського ринку.

Європейська бізнес Асоціація разом із більшістю профільних організацій, які представляють понад 95% іноземних та українських фармкомпаній, вже подали офіційний лист із запереченнями та виступили з відповідною позицією на офіційних нарадах. Проте, за словами представників асоціації, ці зауваження не були враховані під час громадського обговорення проєкту.

Асоціація закликає уряд до повторного перегляду пропонованих змін та утримання від включення пункту 31-3 до ліцензійних умов. Бізнес-спільнота наполягає, що зміни у регулюванні мають відбуватися на основі прозорості, передбачуваності та з урахуванням інтересів усіх сторін — держави, ринку й пацієнтів.

Додамо, загальні витрати провідних вітчизняних фармацевтичних компаній на компенсації аптекам та дистриб’юторам після зниження відпускних цін на ліки з 1 березня перевищили 601,7 млн грн.