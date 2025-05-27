Бізнес закликає відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин

Компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) просять відтермінувати впровадження нових вимог регулювання обігу хімічних речовин.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЄБА.

Бізнес звернувся до державних органів із проханням надати чітке бачення впровадження Регламентів REACH та CLP в Україні.

Як пояснюють в ЄБА, регламент REACH вимагає обов’язкової реєстрації всіх хімічних речовин, що виробляються або імпортуються в Україну, з поданням відповідної інформації до Міндовкілля. Регламент CLP передбачає класифікацію та маркування хімічних речовин відповідно до міжнародної системи GHS, а також подання повідомлень до Міндовкілля та МОЗ.

Що не влаштовує бізнес

"Бізнес-спільнота підтримує поступове наближення до європейських стандартів, однак наголошує на важливості створення деталізованої інформації щодо практичних аспектів впровадження обох регламентів", - зауважують в ЄБА.

Зокрема, йдеться про порядок попередньої реєстрації речовин, стан запуску Державного реєстру хімічних речовин, плани щодо охоплення агрохімікатів, а також строки та відповідальні органи.

Окрім цього,бізнес наголошує, що варто забезпечити постійну комунікацію з державними органами, проводити консультації та створити умови для поетапної адаптації до нових вимог. В ЄБА вважають доцільним запровадити перехідний період та надати достатній час для підготовки, зокрема для оновлення документації, навчання персоналу та організації внутрішніх процесів.

Окремо в ЄБА вказують на доцільність розгляду можливості відтермінування впровадження вимог до 2030 року або до моменту створення відповідної інфраструктури для їх реалізації.

У зв’язку з цим ЄБА звернулася до державних органів із проханням:

надати актуальну інформацію щодо впровадження Регламентів REACH і CLP та довгострокових планів у цій сфері;

розглянути можливість відтермінування їх впровадження до 2030 року або до створення необхідних умов;

створити спільні робочі групи з представниками бізнесу;

продовжити діалог щодо особливостей імплементації регламентів та забезпечити бізнесу перехідний період.

В Україні створять реєстр хімічних речовин

Кабінет міністрів України затвердив Порядок ведення Державного реєстру хімічних речовин, який стане ключовим інструментом контролю за хімічною продукцією на українському ринку.

У реєстр вноситиметься інформація про всі хімічні речовини, які виробляються, імпортуються та продаються в Україні, якщо їх обсяг перевищує одну тонну на рік. Це стосується не лише промислових хімікатів, але й тих, що використовуються у побуті, наприклад, у засобах для чищення, фарбах, одязі, меблях та електроприладах.