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Бізнес закликає відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин
Компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) просять відтермінувати впровадження нових вимог регулювання обігу хімічних речовин.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЄБА.
Бізнес звернувся до державних органів із проханням надати чітке бачення впровадження Регламентів REACH та CLP в Україні.
Як пояснюють в ЄБА, регламент REACH вимагає обов’язкової реєстрації всіх хімічних речовин, що виробляються або імпортуються в Україну, з поданням відповідної інформації до Міндовкілля. Регламент CLP передбачає класифікацію та маркування хімічних речовин відповідно до міжнародної системи GHS, а також подання повідомлень до Міндовкілля та МОЗ.
Що не влаштовує бізнес
"Бізнес-спільнота підтримує поступове наближення до європейських стандартів, однак наголошує на важливості створення деталізованої інформації щодо практичних аспектів впровадження обох регламентів", - зауважують в ЄБА.
Зокрема, йдеться про порядок попередньої реєстрації речовин, стан запуску Державного реєстру хімічних речовин, плани щодо охоплення агрохімікатів, а також строки та відповідальні органи.
Окрім цього,бізнес наголошує, що варто забезпечити постійну комунікацію з державними органами, проводити консультації та створити умови для поетапної адаптації до нових вимог. В ЄБА вважають доцільним запровадити перехідний період та надати достатній час для підготовки, зокрема для оновлення документації, навчання персоналу та організації внутрішніх процесів.
Окремо в ЄБА вказують на доцільність розгляду можливості відтермінування впровадження вимог до 2030 року або до моменту створення відповідної інфраструктури для їх реалізації.
У зв’язку з цим ЄБА звернулася до державних органів із проханням:
- надати актуальну інформацію щодо впровадження Регламентів REACH і CLP та довгострокових планів у цій сфері;
- розглянути можливість відтермінування їх впровадження до 2030 року або до створення необхідних умов;
- створити спільні робочі групи з представниками бізнесу;
- продовжити діалог щодо особливостей імплементації регламентів та забезпечити бізнесу перехідний період.
В Україні створять реєстр хімічних речовин
Кабінет міністрів України затвердив Порядок ведення Державного реєстру хімічних речовин, який стане ключовим інструментом контролю за хімічною продукцією на українському ринку.
У реєстр вноситиметься інформація про всі хімічні речовини, які виробляються, імпортуються та продаються в Україні, якщо їх обсяг перевищує одну тонну на рік. Це стосується не лише промислових хімікатів, але й тих, що використовуються у побуті, наприклад, у засобах для чищення, фарбах, одязі, меблях та електроприладах.