Бизнес-регистрации растут, но "армия ФЛП" не гарантирует рост экономики — Гетманцев

В Украине растет количество новых бизнес-регистраций, однако сама эта динамика не показывает, сколько компаний и предпринимателей реально работают, создают рабочие места и платят налоги. Массовая регистрация ФЛП может свидетельствовать как о гибкости микробизнеса, так и рисках искусственного дробления бизнеса для минимизации налогов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По данным Госстата, в начале июля 2026 года в Украине было зарегистрировано более 1,57 млн юридических лиц и 1,84 млн ФЛП.

Во втором квартале 2026 года зарегистрировали почти 76 тыс. новых ФЛП и 8,9 тыс. юридических лиц. По сравнению с первым кварталом количество новых ФЛП выросло на 20%, а юрлиц — на 9%.

Гетманцев отметил, что, на первый взгляд, эти цифры выглядят оптимистично, ведь даже во время войны украинцы продолжают открывать собственное дело. Однако, по его словам, статистика регистраций показывает только "фасад" и не дает ответа, сколько из этих субъектов реально работают.

Один из ключевых маркеров – большой разрыв между количеством новых ФЛП и юридических лиц. На одно созданное юрлицо приходится более восьми новых ФЛП.

По словам Гетманцева, это может свидетельствовать о стремлении людей к самозанятости и гибкости микробизнеса. В то же время массовая регистрация ФЛП нередко связана с искусственным дроблением бизнеса для минимизации налогов.

"Налоговая оптимизация под видом "армии ФЛП" - это вызов для прозрачной конкуренции", - отметил он.

Еще один важный сигнал – отраслевая структура новых регистраций. Во втором квартале более половины новых ФЛП и юридических лиц пришлось на группу секторов, охватывающую торговлю, финансы, сделки с недвижимостью, технические и административные услуги.

Речь идет о:

53,9% новых ФЛП;

51,7% новых юридических лиц.

В то же время промышленность, строительство и агросектор вместе дали лишь около 7% новых ФЛПов и 23,3% новых юридических лиц.

Гетманцев отметил, что развитие сервисов и торговли важно, но для долгосрочной устойчивости экономике требуется производство.

По его словам, эффективность экономической политики не следует измерять только количеством новых записей в реестрах. Следует оценивать реальные обороты бизнеса, количество созданных наемных рабочих мест, уплаченные налоги и способность компаний работать не один-два года, а дольше.

Только такой подход, по словам Гетманцева, позволит превратить количественный прирост в реестрах в качественную детенизацию экономики и реальное наполнение бюджета.

Бюро экономической безопасности займется расследованием теневых схем в розничной торговле. В частности, речь идет о случаях искусственного распределения сети на десятки ФЛП во избежание уплаты налога на прибыль, НДС и официального трудоустройства сотрудников.