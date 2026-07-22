Бізнес-реєстрації зростають, але "армія ФОПів" не гарантує зростання економіки — Гетманцев

В Україні зростає кількість нових бізнес-реєстрацій, однак сама ця динаміка не показує, скільки компаній і підприємців реально працюють, створюють робочі місця та сплачують податки. Масова реєстрація ФОПів може свідчити як про гнучкість мікробізнесу, так і про ризики штучного дроблення бізнесу для мінімізації податків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За даними Держстату, на початку липня 2026 року в Україні було зареєстровано понад 1,57 млн юридичних осіб та 1,84 млн ФОПів.

У другому кварталі 2026 року зареєстрували майже 76 тис. нових ФОПів і 8,9 тис. юридичних осіб. Порівняно з першим кварталом кількість нових ФОПів зросла на 20%, а юросіб — на 9%.

Гетманцев зазначив, що на перший погляд ці цифри виглядають оптимістично, адже навіть під час війни українці продовжують відкривати власну справу. Однак, за його словами, статистика реєстрацій показує лише "фасад" і не дає відповіді, скільки з цих суб’єктів реально працюють.

Один із ключових маркерів — великий розрив між кількістю нових ФОПів і юридичних осіб. На одну створену юрособу припадає понад вісім нових ФОПів.

За словами Гетманцева, це може свідчити про прагнення людей до самозайнятості та гнучкість мікробізнесу. Водночас масова реєстрація ФОПів нерідко пов’язана зі штучним дробленням бізнесу для мінімізації податків.

"Податкова оптимізація під виглядом "армії ФОПів" — це виклик для прозорої конкуренції", — зазначив він.

Ще один важливий сигнал — галузева структура нових реєстрацій. У другому кварталі понад половину нових ФОПів і юридичних осіб припало на групу секторів, що охоплює торгівлю, фінанси, операції з нерухомістю, технічні та адміністративні послуги.

Йдеться про:

53,9% нових ФОПів;

51,7% нових юридичних осіб.

Натомість промисловість, будівництво та агросектор разом дали лише близько 7% нових ФОПів і 23,3% нових юридичних осіб.

Гетманцев зазначив, що розвиток сервісів і торгівлі важливий, але для довгострокової стійкості економіці потрібне виробництво.

За його словами, ефективність економічної політики не варто вимірювати лише кількістю нових записів у реєстрах. Потрібно оцінювати реальні обороти бізнесу, кількість створених найманих робочих місць, сплачені податки та здатність компаній працювати не один-два роки, а довше.

Лише такий підхід, за словами Гетманцева, дозволить перетворити кількісний приріст у реєстрах на якісну детінізацію економіки та реальне наповнення бюджету.

Зауважимо, Бюро економічної безпеки займеться розслідуванням тіньових схем у роздрібній торгівлі. Зокрема, йдеться про випадки штучного розподілу мережі на десятки ФОПів з метою уникнення сплати податку на прибуток, ПДВ та офіційного працевлаштування співробітників.