UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Наличный курс:

USD

44,95

44,78

EUR

51,69

51,45

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Бизнес сможет лоббировать свои интересы через ЕБА: как будет работать новый механизм

бизнесмены
ЕБА разрешила компаниям лоббировать свои интересы через ассоциацию / Freepik

Европейская Бизнес Ассоциация ввела механизм, позволяющий компаниям-членам представлять свои интересы перед органами государственной власти через ассоциацию без отдельной регистрации в качестве субъектов лоббирования.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Ассоциации.

Формат разработан в соответствии с новым законодательством о лоббировании.

По опросу ЕБА среди GR-специалистов, в начале 2026 года 71% респондентов не были зарегистрированы в Реестре прозрачности НАПК как субъекты лоббирования. В то же время, 56% считали, что закон о лоббировании может распространяться на деятельность их компаний.

Как будет работать механизм

Представитель компании сможет на основании договора-поручения осуществлять лоббирование от имени ЕБА в пределах согласованных позиций соответствующего комитета. Организационные вопросы, соблюдение требований законодательства и отчетность обеспечит ассоциация.

Для участия компания должна:

  • быть членом ЕБА;
  • входить в Комитет по лоббированию и прозрачным политикам;
  • быть участником не менее одного отраслевого комитета и/или входить в руководство открытого комитета.

Ассоциация также берет на себя:

  • оформление документов;
  • представление обязательной отчетности;
  • взаимодействие с НАПК;
  • юридическую и методологическую поддержку.

"Таким образом компания может непосредственно приобщаться к работе над вопросами, важными для их бизнеса, используя инфраструктуру и экспертизу Ассоциации", — говорится в сообщении и отмечается, что Европейская Бизнес Ассоциация зарегистрировалась в Реестре прозрачности НАПК в первый день его работы.

Ранее сообщалось. что ЕБА и представители профессионального сообщества выступают за внедрение лучших международных практик и формирование открытого диалога между бизнесом и государством, но не поддерживают введение профессионального стандарта "лоббист".

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности