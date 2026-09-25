Бизнес сможет лоббировать свои интересы через ЕБА: как будет работать новый механизм

Европейская Бизнес Ассоциация ввела механизм, позволяющий компаниям-членам представлять свои интересы перед органами государственной власти через ассоциацию без отдельной регистрации в качестве субъектов лоббирования.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Ассоциации.

Формат разработан в соответствии с новым законодательством о лоббировании.

По опросу ЕБА среди GR-специалистов, в начале 2026 года 71% респондентов не были зарегистрированы в Реестре прозрачности НАПК как субъекты лоббирования. В то же время, 56% считали, что закон о лоббировании может распространяться на деятельность их компаний.

Как будет работать механизм

Представитель компании сможет на основании договора-поручения осуществлять лоббирование от имени ЕБА в пределах согласованных позиций соответствующего комитета. Организационные вопросы, соблюдение требований законодательства и отчетность обеспечит ассоциация.

Для участия компания должна:

быть членом ЕБА;

входить в Комитет по лоббированию и прозрачным политикам;

быть участником не менее одного отраслевого комитета и/или входить в руководство открытого комитета.

Ассоциация также берет на себя:

оформление документов;

представление обязательной отчетности;

взаимодействие с НАПК;

юридическую и методологическую поддержку.

"Таким образом компания может непосредственно приобщаться к работе над вопросами, важными для их бизнеса, используя инфраструктуру и экспертизу Ассоциации", — говорится в сообщении и отмечается, что Европейская Бизнес Ассоциация зарегистрировалась в Реестре прозрачности НАПК в первый день его работы.

Ранее сообщалось. что ЕБА и представители профессионального сообщества выступают за внедрение лучших международных практик и формирование открытого диалога между бизнесом и государством, но не поддерживают введение профессионального стандарта "лоббист".