Бизнес выступил против введения профессионального стандарта "лоббист"

бизнес
Бизнес-ассоциации и профессиональное сообщество выступают против внедрения профессионального стандарта «лоббист» / Depositphotos

Бизнес-ассоциации и представители профессионального сообщества выступают за внедрение лучших международных практик и формирование открытого диалога между бизнесом и государством, но не поддерживают введение профессионального стандарта "лоббист".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес выражает обеспокоенность в связи с инициативой разработки профессионального стандарта "Профессионал по лоббированию (лоббист)", который предусматривает введение новых обязательных требований к субъектам лоббирования, в частности прохождение специализированного обучения и дополнительных квалификационных процедур, что создает дополнительные искусственные барьеры для занятия соответствующим действием.

В ЕБА отмечают, что институт лоббирования в Украине только формируется после принятия соответствующего закона и был разработан и принят, в частности, в рамках обязательств Украины в процессе европейской интеграции для обеспечения прозрачности взаимодействия представителей органов государственной власти с заинтересованными лицами в рамках нормотворческой деятельности.  

Там подчеркнули, что действующее законодательство уже содержит необходимые меры предосторожности и инструменты контроля. В частности, обязанность регистрации в Реестре прозрачности обеспечивает, что субъекты лоббирования действуют в правовом поле, соблюдают установленные правила, требования к отчетности и этические стандарты, предусмотренные законодательством.

"Следовательно, ключевой задачей на этом этапе является эффективная имплементация действующего законодательства, а не введение новых регуляторных инструментов, необходимость которых не предусмотрена законом и искажают сущность заложенных действующим законом подходов", - отмечают в ЕБА.

Отмечается, что профессиональное сообщество не поддерживает принятие профессионального стандарта "лоббист", поскольку он нецелесообразно в современных условиях становления института лоббирования, не предусмотрен законом и противоречит заложенной в нем концепции регулирования. Кроме того, создает дополнительные барьеры для бизнеса и общественных объединений, содержит риски ограничения конкуренции и потенциальной монополизации рынка и фактически вводит новые регуляторные требования вне законодательства, что противоречит принципам дерегуляции.

"Учитывая это, объединенное бизнес-сообщество считает разработку профессионального стандарта и введение дополнительных требований неприемлемыми и не отвечающими текущему этапу развития рынка лоббирования в Украине и нарушающими его основы", - констатировали в ЕБА.  

По состоянию на конец ноября 108 действующих участников насчитывает вновь Реестр прозрачности Национального агентства по предотвращению коррупции, который еще называют реестром лоббистов. В списке есть как бизнес и общественные организации, так и рядовые граждане.

Заметим, большинство компаний в Украине не зарегистрированы в Реестре прозрачности НАПК как субъекты лоббирования, а 88% бизнеса нуждаются в дополнительных разъяснениях по закону о лоббировании.

О законе

23 февраля 2024 года Верховная Рада Украины   приняла во втором чтении и в целом законопроект о   добродетельное лоббирование.

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о лоббизме в Украине, который должен урегулировать деятельность лоббистов и сделать ее более прозрачной. Однако на практике этот законопроект пока не заработал.

1 сентября 2025 года он вступил в силу. Теперь любая деятельность, подпадающая под определение "лоббирования", возможна только при предварительной регистрации в Реестре прозрачности Национального агентства по предотвращению коррупции.

Новый закон предусматривает ряд   изменений для бизнеса, в частности :

  • обязательную регистрацию лоббистской деятельности,
  • установление правил взаимодействия с органами власти,
  • требования по представлению регулярных отчетов,
  • введение санкций в случае нарушения норм.

Для бизнеса это означает необходимость пересмотра подходов к коммуникации с государственными органами и усиления внутреннего контроля лоббистской деятельности.

Что такое лоббизм

Лоббизм – это целенаправленное, легальное (или нелегальное) влияние на органы государственной власти и их должностных лиц с целью добиться принятия определенных решений в интересах конкретных лиц, организаций или групп. Эта деятельность подразумевает влияние на разработку и принятие законов, политических, регуляторных или административных решений путем коммуникации и убеждения.

Термин происходит от английского "lobby" (кулуары), где в XIX веке в Британии и США люди ждали в коридорах парламентов, чтобы убедить политиков поддержать их идеи.

Автор:
Светлана Манько