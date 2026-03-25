Бізнес виступив проти запровадження професійного стандарту "лобіст"

Бізнес-асоціації та представники професійної спільноти виступають за впровадження кращих міжнародних практик і формування відкритого діалогу між бізнесом і державою, але не підтримують запровадження професійного стандарту "лобіст".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Європейської Бізнес Асоціації.

Бізнес висловлює занепокоєння у зв’язку з ініціативою розроблення професійного стандарту "Професіонал з лобіювання (лобіст)", який передбачає запровадження нових обов’язкових вимог до суб’єктів лобіювання, зокрема проходження спеціалізованого навчання та додаткових кваліфікаційних процедур, що створює додаткові штучні бар’єри для зайняття відповідною діяльністю.

В ЄБА зауважують, що інститут лобіювання в Україні лише формується після ухвалення відповідного закону і був розроблений і прийнятий, зокрема, в межах зобов’язань України у процесі європейської інтеграції для забезпечення прозорості у взаємодії представників органів державної влади із заінтересованими особами у рамках нормотворчої діяльності.

Там підкреслили, що чинне законодавство вже містить необхідні запобіжники та інструменти контролю. Зокрема, обов’язок реєстрації у Реєстрі прозорості забезпечує, що суб’єкти лобіювання діють у правовому полі, дотримуються встановлених правил, вимог до звітності та етичних стандартів, передбачених законодавством.

"Отже, ключовим завданням на цьому етапі є ефективна імплементація чинного законодавства, а не запровадження нових регуляторних інструментів, необхідність яких не передбачена законом та які спотворюють сутність закладених чинним законом підходів", - зауважують в ЄБА.

Зазначається, що професійна спільнота не підтримує прийняття професійного стандарту "лобіст", оскільки він є недоцільним в сучасних умовах становлення інституту лобіювання, не передбачений законом та суперечить закладеній в ньому концепції регулювання. Крім того, створює додаткові бар’єри для бізнесу та громадських об’єднань, містить ризики обмеження конкуренції і потенційної монополізації ринку та фактично запроваджує нові регуляторні вимоги поза межами законодавства, що суперечить принципам дерегуляції.

"З огляду на це, об’єднана бізнес-спільнота вважає розроблення професійного стандарту та запровадження додаткових вимог неприйнятними та такими, що не відповідають поточному етапу розвитку ринку лобіювання в Україні та порушують його основи", - констатували в ЄБА.

Станом на кінець листопада 108 діючих учасників нараховує новостворений Реєстр прозорості Національного агентства з питань запобігання корупції, який ще називають реєстром лобістів. У переліку є як бізнес та громадські організації, так і пересічні громадяни.

Зауважимо, більшість компаній в Україні не зареєстровані в Реєстрі прозорості НАЗК як суб’єкти лобіювання, а 88% бізнесу потребують додаткових роз’яснень щодо закону про лобіювання.

Про закон

23 лютого 2024 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про доброчесне лобіювання.

У березні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про лобізм в Україні, що мав би врегулювати діяльність лобістів та зробити її прозорішою. Проте на практиці цей законопроєкт поки що не запрацював.

1 вересня 2025 року він набув чинності. Відтепер будь-яка діяльність, що підпадає під визначення "лобіювання", можлива лише за попередньої реєстрації в Реєстрі прозорості Національного агентства з питань запобігання корупції.

Новий закон передбачає низку змін для бізнесу, зокрема:

обов’язкову реєстрацію лобістської діяльності,

встановлення правил взаємодії з органами влади,

вимоги щодо подання регулярних звітів,

запровадження санкцій у випадку порушення норм.

Для бізнесу це означає необхідність перегляду підходів до комунікації з державними органами та посилення внутрішнього контролю лобістської діяльності.

Що таке лобізм

Лобізм — це цілеспрямований, легальний (або нелегальний) вплив на органи державної влади та їх посадових осіб з метою домогтися прийняття певних рішень в інтересах конкретних осіб, організацій чи груп. Ця діяльність передбачає вплив на розробку та прийняття законів, політичних, регуляторних або адміністративних рішень шляхом комунікації та переконання.

Термін походить від англійського "lobby" (кулуари), де в XIX столітті в Британії та США люди чекали в коридорах парламентів, щоб переконати політиків підтримати їхні ідеї.